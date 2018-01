A lista negra da Apple - Link - Estadão

Fabricante do iPhone divulgou nomes de oito aparelhos da Samsung que quer ver fora do mercado

SAN FRANCISCO – Em agosto de 2010, poucos meses depois que a Samsung Electronics lançou seu smartphone Galaxy, uma equipe de advogados da Apple foi à Coreia do Sul.

—-

iPhone vs Galaxy S FOTO: Reuters

Steve Jobs, o co-fundador da companhia, morto em 2011, já havia dito a executivos da Samsung, em uma reunião semanas antes, que considerava o Galaxy S, baseado no sistema operacional Google Android, como cópia ilegal do iPhone. Mas dado o forte relacionamento de negócios entre as duas empresas –a Samsung é um dos principais fornecedores da Apple– uma solução negociada parecia provável.

Os advogados da Apple foram muito diretos. O segundo slide de sua apresentação afirmava que o Android havia sido criado para levar empresas a imitar o design e a estratégia de produto do iPhone.

Mas a reunião não correu bem, de acordo com uma pessoa que conhece bem o caso. Os advogados da Samsung se irritaram com a acusação de cópia, e mencionaram diversas patentes da empresa que alegaram estar sendo usadas pela Apple sem autorização.

A reunião revelou um desacordo fundamental entre as companhias e preparou o terreno para uma amarga disputa de patentes em múltiplos países, que resultou na sexta-feira, 24, no veredito de que a Samsung violou patentes da Apple. O júri concedeu US$ 1,05 bilhão em indenização à Apple, e o montante pode ser triplicado porque o júri considerou que a Samsung agiu deliberadamente.

A Samsung agora enfrenta uma dispendiosa proibição à venda de seus principais smartphones e tablets. As ações da Samsung –a maior empresa mundial de tecnologia por receita– caíram em mais de 7% nesta segunda-feira, 27, no maior recuo percentual em quatro anos, o que reduziu em US$ 12 bilhões a capitalização de mercado da empresa.

Nesta segunda, a Apple divulgou a lista dos oito aparelhos da Samsung que quer ver fora do mercado. São eles:

1. Galaxy S II 4G 2. Galaxy S II (versão da operadora AT&T) 3. Galaxy S II Skyrocket 4. Galaxy S II (versão da operadora T-Mobile) 5. Galaxy S II Epic 4G (versão da operadora Sprint) 6. Galaxy S Showcase 7. Droid Charge 8. Galaxy Prevail

A Samsung anunciou que recorrerá da decisão, e as batalhas mundiais de patentes entre as companhias estão longe de acabar. Mas por enquanto, ao menos, a decisão de um caso que era visto como crucial promete reordenar o balanço competitivo do setor.

A vasta maioria dos processos de patentes são decididos por acordo antes de chegarem ao tribunal, especialmente entre concorrentes. Mas neste caso havia muito em jogo, e as empresas divergiam na interpretação de questões legais complexas.

Quando chegou o julgamento, os advogados da Samsung se equivocaram ao calcular que um veredito em favor da Apple prejudicaria a livre concorrência no mercado. O júri, presidido por um homem que detém uma patente, se deixou convencer pelos apelos da Apple pela proteção à inovação. Para os jurados, não parece ter havido muita dúvida.

A Samsung não quis comentar o resultado.

