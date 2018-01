A lojinha do WikiLeaks - Link - Estadão

Desde que decidiu liberar mais de 250 mil documentos diplomáticos secretos dos Estados Unidos, o WikiLeaks vem encontrando problemas para pagar as contas. Antes, a principal fonte de renda da organização eram as doações que chegavam via PayPal, mas o serviço caiu na pressão do governo norte-americano e cancelou a conta alegando que o site havia descumprido os termos de serviço. Logo depois, Visa e Bank of America também pularam fora. O fato de que o australiano Julian Assange, cabeça do projeto, estivesse sendo perseguido pela CIA, não, não tinha nada a ver.

Se os canais para as doações secara, a alternativa se manter no ar foi abrir uma lojinha. Operada pela companhia alemã Spreadshirt AG, a loja online do WikiLeaks venderá camisetas, guarda-chuvas, e até fotos de Assange, representado à la Che Guevara em uma das estampas. Todo o dinheiro irá para as operações do site, dizem. Ao menos é uma fonte de renda enquanto Assange decide ou não se aceita a proposta de US$ 1,3 milhão para escrever a sua biografia.