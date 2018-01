A maçã podre - Link - Estadão

A Apple admitiu, após auditoria interna, que ao menos onze adolescentes de 15 anos trabalhavam em até três de suas fábricas até o ano passado. De acordo com o Daily Telegraph a empresa não revelou em que país ou fábricas os jovens trabalhavam na linha de montagem, mas a Apple mantém a maioria de suas fábricas na China, além de também ter instalações de montagem em Taiwan, Singapura, Filipinas, Malásia, Tailândia, República Tcheca e nos EUA. De acordo com a empresa, esses jovens não estão mais trabalhando em suas fábricas.

A Apple já foi criticada outras vezes por oferecer más condições de trabalho em suas fábricas. Só em 2008, a Apple descobriu 25 crianças empregadas em suas linhas de montagem. De acordo com o relatório da empresa feito para 2009, só 65% de suas fábricas estavam pagando aos funcionários os salários e benefícios corretamente. Só 57% tinham permissões ambientais para operar. Há também registros de assédio moral a funcionários e contaminação por produtos químicos.

Um dos blogueiros do Daily Telepgraph, Malcom Moore, opina: bom que a Apple resolveu auditar um número quase três vezes maior em relação a 2007. Eram 39 fábricas investigadas, agora são 102. Mas, de acordo com as impressões dele, a Apple está usando fábricas cada vez piores para montar seus aparelhos: