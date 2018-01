A mobilidade sempre à mão - Link - Estadão

A mobilidade sempre à mão

A explosão da telefonia móvel desde o fim da década de 1990 mudou muito nossas vidas, desde que passamos a poder nos comunicar com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, na hora em que quiséssemos. Mas essa revolução profunda entrou em uma nova fase em algum ponto entre 2006 e 2008, uma nova fase que estamos apenas começando a viver mais intensamente agora, no início da segunda década do milênio.

04/01/2010 | 02h13

Por Filipe Serrano - O Estado de S. Paulo