A neutralidade para o Google - Link - Estadão

Eric Schmidt, CEO do Google, já negou que a empresa esteja em negociação a operadora Verizon para mexer no quesito neutralidade da internet. Durante a conferência Techonomy, Schmidt quis explicar o que o Google afinal quer ao levantar a discussão desse ponto: nenhum conteúdo deve ser priorizado, mas os meios (vídeo, áudio, texto, foto e outros), sim.

“O que queremos dizer é que se você tiver um tipo de dado, como vídeo, você não seja discriminado contra o vídeo de uma pessoa a favor de outro. No caso de diferentes tipo de dados, isso não é um problema. Há um acordo com a Verizon sobre esta questão”.

O CEO do Google disse que sua empresa e a operadora Verizon ainda estão conversando para primeiro definir o conceito, ainda abstrato para muitos. “Nós tivemos conversas com a Verizon por um longo tempo com a tentativa de conseguir um acordo sobre o que é a definição de neutralidade de rede”.

“Nós queremos encontrar soluções que possam fazer uma ponte entre a visão da neutralidade e a visão histórica das telecomunicações sem acordo”, afirmou o executivo.

Via Google Discovery