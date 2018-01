A Nintendo na GDC - Link - Estadão

Iwata durante a E3, em junho de 2010. FOTO: Wikimedia Commons

Na quarta-feira, 2, os dois principais nomes da Nintendo subiram ao palco da Game Developers Conference (GDC), em São Francisco, para falar para desenvolvedores e jornalistas sobre o futuro do mercado de games e as novidades que serão lançadas para o novo portátil da empresa, o 3DS.

Satoru Iwata, CEO da empresa e principal convidado do evento, destoou da maioria dos outros palestrantes e se mostrou descrente em relação aos jogos sociais e ao modelo de vendas de aplicativos em aparelhos móveis. Para ele, o crescente uso de smartphones como plataforma de games está criando uma tendência de jogos piores e insustentáveis economicamente.

“Eu temo que nosso negócio esteja se divindo de uma maneira que ameace o emprego daqueles que têm o desenvolvimento de jogos como forma de viver”, disse na palestra. Essa preocupação se dá, segundo ele, por que o foco no mobile e nos jogos sociais tem feito com que a indústria busque menos a construção de jogos de alta qualidade e mais a produção de títulos gratuitos ou de custo muito baixo. Assim, esse modelo de negócios que pretende disponibilizar baixíssimos preços para o consumidor não dá conta de arcar com jogos de alta qualidade e desvalorizam os produtores de software. Iwata argumentou, ainda, que empresas como a Nintendo, que produzem tanto software quanto hardware, seriam sempre melhores aliadas para os desenvolvedores que as fabricantes de celular.

Analistas de mercado, no entanto, descordam das declarações do CEO. Para Colin Sebastian, analista da Lazard Capital Markets, o mercado de smartphones se tornou irresistível para os desenvolvedores e capacidade multitarefa dos smartphones está minando cada vez mais o argumento econômico de que é melhor projetar jogos mais caros para públicos menores. Em entrevista ao New York Times, Sebastian afirma que “não há dúvida que, para mim pelo menos, esses smartphones são uma plataforma legítima para games e são legítimos competidores”.

Já para Michael Pachter, analista de pesquisa da Wedbush Securities, a avaliação de Iwata apenas prova sua ignorância no assunto e aponta para as fragilidadades da empresa. “A longo prazo, a Nintendo está condenada”, disse ele ao site All Things Digital. ”Ele está sob completo ataque frontal pela Apple.”

Conteúdos para dentro do 3DS. Apesar das preocupações de Iwata sobre a qualidade dos games criados para smartphone, a tendência parece mesmo ser aparelhos que combinem conectividade, consumo de conteúdo e video games. Se a Sony lançou seu celular com controles de video game, o Xperia Play (ou PSP Phone como é comumente chamado) no World Mobile Congress, a própria Nintendo aproveitou a GDC para dar mais detalhes de serviços que logo devem chegar ao 3DS.

Segundo Reggie Fils-Aime, presidente da Nintendo América, os usuários que tenham conta no Netflix poderão assistir vídeos por streaming no novo portátil, que já está à venda no Japão e chega às lojas americanas no dia 27 de março. E o 3DS poderá sincronizar vídeos com o Wii: se você pausou um filme no 3DS, poderá retomá-lo do mesmo ponto usando o Wii.

A Nintendo também fechou uma parceria com os estúdios de Hollywood para a divulgação de trailers de produções em 3D que estão para estrear. ”Nós estamos oferecendo aos estúdios de cinema um veículo com uma ampla e motivada base de usuários para promover seus lançamento em 3D sem precisar de óculos”, afirmou Fils-Aime. “E esses usuários vão querer compartilhar essa experiência com outros”, completou.

Um serviço exclusivo de busca de vídeos curta-metragem, a função de gravação de vídeos em 3D e a possibilidade de se conectar à rede Wi-Fi por meio de uma parceria com a operadora americana AT&T foram outras novidades anunciadas para o 3DS.

Novos títulos. Iwata anunciou que o 3DS terá novas versões de dois dos jogos mais populares da empresa, Super Mario e Zelda, mas elas só serão lançadas oficialmente durante a E3, ocorre em junho.