A nova barra de navegação do Google - Link - Estadão

Mudança no design chega à barra que leva ferramentas sociais a todos os serviços da empresa

SÃO PAULO – O Google revelou uma mudança na barra superior que começou a acompanhar todos os serviços do Google neste ano. A barra é responsável exatamente por guiar o usuário pelos diversos serviços, adicionar a tão falada “camada social” do Google em todos esses sites e deixar evidente e sempre à mão a ferramenta mais usada da empresa, a busca.

No lugar da atual barra de fundo preto com links para diversos serviços e com ferramentas sociais do Google+ à direita, uma barra de fundo claro com os serviços acessíveis por um menu drop down (que é aberto quando clica-se na setinha apontada para baixo) a partir do nome da empresa, uma barra de buscas no centro e atalhos para compartilhamento e notificações do Plus à direita.

Novo layout. O Google vem mudando e padronizando a cara de todos seus serviços há seis meses. A ideia, que veio junto com o lançamento da rede social da empresa, o Plus, é que o usuário se sinta dentro do “meio ambiente” Gooogle durante a toda a navegação por serviços como Gmail, Mapas, Tradutor e YouTube, por exemplo.

Segundo o próprio Google, esse redesenho foi levado para um segundo estágio com a mudança na barra superior anunciada na terça-feira, 29.

Novo layout da barra de navegação agora inclui campo para buscas. FOTO: REPRODUÇÃO

A nova barra deixa se ser um espaço totalmente separado do restante da página e passa a estar integrada no design mais clean das páginas do Google. Mesmo quem não possui uma conta Google (ou quem estiver usando um serviço sem estar logado) passará a navegar pelos serviços – inclusive o buscador – do Google pelo menu drop down da nova barra.

O processo de atualização já começou e, em alguns dias, todos os usuários já devem ter acesso à nova barra de navegação.