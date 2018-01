A nova cara do Google - Link - Estadão

O Google anunciou nesta quarta, 5, uma série de mudanças em seu sistema de busca e em sua identidade visual. Além de mudanças de layout e no logo, quem fizer uma busca no Google a partir do fim desta quinta-feira, 6, já deverá visualizar também uma nova barra lateral do lado esquerdo, que traz novas mudanças implantadas pela empresa de busca.

As opções de busca por imagem, vídeo, compras e outras categorias, que antes eram selecionadas pelo usuário e ficavam na parte de cima da tela, foram para a lateral esquerda e agora aprecem dinamicamente. Isso significa que o sistema verifica quais tipos de resultados na sua busca podem ser mais relevantes e exibe categorias diferentes em destaque para cada palavra diferente que você buscar.

Da mesma maneira, quando se trata de um termo relacionado a tempo real, o Google exibe automaticamente os resultados do Twitter na tela, e seleciona na lateral categorias relevantes como Blogs e News.

O tradicioal logotipo perdeu a sombra e o relevo para ganhar uma aparência mais clean. As mudanças, em testes desde novembro, estarão disponíveis inicialmente em 37 idiomas.