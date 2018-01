A nova cara do Google - Link - Estadão

O Google está testando um novo design para seu buscador. Desde novembro do ano passado, alguns poucos usuários estão experimentando a nova página e opinando sobre as mudanças. Agora, o gigante das buscas parece estar ampliando o número de pessoas que podem ver as novidades. A maioria, no entanto, ainda vê a página clássica sem as novidades.

As mudanças já começam no logo, que perde as sombras e fica com cores mais claras e vibrantes. A caixa de texto fica maior, e os dois links ao lado dela perdem o sublinhado.

Na página de resultados, a maior mudança é a implementação de uma barra lateral fixa à esquerda, que traz as categorias de busca (web, imagens, vídeos, mapas, notícias) e novas opções de ordenamento dos resultados, como a divisão por tempo de duração no caso da busca por um vídeo. Com isso, a área reservada para os resultados diminui, ficando restrita à coluna central, entre a barra lateral e os anúncios patrocinados.

O rodapé também muda e ganha uma versão mais clean. Vai disto:

Para isto: