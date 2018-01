A nova cara do YouTube - Link - Estadão

O YouTube passou por um redesenho e inaugura, nesta quarta (31), uma nova interface. O projeto foi pensado durante oito meses, testado por alguns usuários por dois meses e, nas últimas duas semanas, estava disponível para quem quisesse experimentá-lo. As mudanças foram guiadas por sugestões de usuários e pesquisas de satisfação.

Segundo Shiva Rajaraman, diretor mundial de produto do site, o redesenho foi feito para que o foco voltasse a ser os vídeos — a intenção é dar mais facilidade para entender as funções extras do YouTube, concentrando todas elas perto da janela de exibição. A preocupação veio da constatação de que 37% dos usuários não querem ter acesso a nenhuma ferramenta, querem apenas o vídeo e o título. O resultado atende a essa demanda: agora, é possível fazer praticamente tudo sem parar de assistir ao vídeo.

Conheça as novidades

Nome de quem postou o vídeo. Aba expansível com mais informações sobre o autor e botão de inscrição. Será possível ver outros vídeos postados pelo autor e se inscrever ou cancelar a inscrição na conta dele sem mudar de página. Descrição do vídeo. Avaliação do vídeo, favoritos e playlist. Opções de compartilhamento em redes sociais. Duas novidades aqui: o sistema de ranking por estrelas foi substituído por um simples “gostar” ou “não gostar”, em que é possível ver exatamente quantas pessoas votaram em cada opção. Com a nova função de playlist, o vídeo que está sendo assistido e os que aparecem à direita podem ser guardados em uma lista. Quantidade de visualizações e estatísticas (dentro da aba expansível) do vídeo. Atalho para postar um vídeo de resposta. Comentários. Responder a comentários, sinalização de spam e avaliação de gostar/não gostar sobre o que foi escrito pelos usuários. Perceba que os todos os dados sobre o vídeo foram concentrados na área logo abaixo dele. Lista de reprodução com os vídeos adicionados à playlist. Sugestões de vídeos, com opção de adicioná-los à lista de reprodução. As sugestões prometem ser mais relevantes, baseadas em como o vídeo assistido foi encontrado. Opções da conta. O topo do site ficou mais limpo apenas com a barra de pesquisa e os botões de ‘procurar’ e ‘enviar’.

Segundo Rajaraman, a nova página de exibição vai carregar mais rapidamente. O espaço destinado aos anúncios não sofrerão mudanças, continuarão nos formatos atuais.

Ainda de acordo com o diretor, nas votações, o sistema de cinco estrelas foi trocado pelo o de “gostar” e “não gostar” porque perceberam que a maioria dos vídeos ou recebia uma ou cinco estrelas, poucas vezes eram avaliados com notas intermediárias. Assim, foi desenvolvida uma forma binária e mais intuitiva de classificação, que ainda traz a vantagem de mostrar quantas pessoas votaram em cada uma das opções.

A outra função que mais foi alterada foi a lista rápida, onde os usuários podem guardar vídeos que pretendem assistir novamente. Agora, a playlist aparece do lado direito da página, acima das sugestões de vídeos, em uma aba expansível. Essa função foi implantada para deixar os favoritos como segunda opção, apenas paras os vídeos realmente queridos.