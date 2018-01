A nova chance do Myspace - Link - Estadão

A rede social que foi a mais popular do mundo tenta ressurgir para sair da fase ruim e mostrar que aprendeu com os próprios erros e os do Facebook

SÃO PAULO - Sem muito alarde e poucos detalhes, o Myspace começou na semana passada a dar seus primeiros passos para um retorno. O anúncio da volta foi dado em outra rede social por um célebre investidor da companhia. Um tweet de Justin Timberlake apresentou um vídeo postado no Vimeo mostrando como será a nova interface daquela que já foi uma das redes sociais mais populares do mundo. Hoje abandonado, o Myspace foi o site mais célebre dos Estados Unidos antes da ascensão do Facebook.

O trailer de apresentação mostra um usuário passeando pelos novos recursos do Myspace. A primeira novidade está logo no login, que poderá ser feito rapidamente usando uma conta do Twitter ou do Facebook – sinal claro do reposicionamento do site. Ex-gigante das redes sociais e comprado em 2005 pela News Corp. por mais de meio bilhão de dólares, hoje o Myspace pertence à Specific Media, dos irmãos Vanderhook, que compraram o site por US$ 35 milhões.

A funcionalidade do site novo parece continuar do ponto em que parou. A música continua sendo o foco do Myspace, mas agora a interface é formada por posts rápidos, fotos e vídeos. O player de música fica lá embaixo.

Visualmente, a página nova lembra a timeline do Facebook misturada à interface do Tumblr com ares do visual do Pinterest. Parece ser mais prático do que o antigo modelo – bagunçado e com excesso de publicidade, o que afugentou os usuários.

Além de ser investidor, Justin Timberlake representa o sonho do Myspace: uma reformulação de sucesso. O ex-‘N Sync conseguiu se repaginar depois de estourar com sua boy band. De marionete pop, Timberlake passou a ser um músico respeitado. Tanto que hoje passa por uma terceira reformulação, também bem-sucedida. Afastado da música, estrela uma série de filmes – seu mais recente lançamento é o longa Curvas da Vida, em que atua ao lado de Clint Eastwood.

Tim Vanderhook, um dos donos da Specific Media, disse à revista Hollywood Reporter que o próximo passo é conseguir o apoio de mais artistas, mas não revelou nomes.

“Nós queremos que as pessoas certas usem a plataforma, queremos encontrar outros artistas, e assim, formar uma comunidade de criadores”, disse ele à publicação. Vanderhook lembra que mais uma vez o Myspace servirá como um centro para revelar artistas – outra característica do site original que foi perdida aos poucos para outros sites, como o Soundcloud, rede voltada à divulgação de novos músicos que hoje tem 10 milhões de usuários.

Entre as poucas informações divulgadas, parece que haverá uma distinção clara entre os perfis de fãs e os dos artistas. Um dos novos recursos vai listar na página do artista quem são seus maiores fãs.

Uma análise do Guardian torce para que o site saiba inovar e não se transforme em uma avalanche de memes e informações repetidas, como o Facebook se tornou. O caminho para o sucesso seria não cair no erros de Mark Zuckerberg, fundador da rede social – o que significa ter transparência, privacidade e publicidade menos invasiva. Ser original e não voltar a copiar os rivais também é importante.

Não há previsão de quando o novo formato entra no ar. Por enquanto só é possível cadastrar o e-mail no endereço new.myspace.com. A promessa é que em breve os cadastrados recebam um convite. Ao Hollywood Reporter, Tim Vanderhook foi claro ao dizer que não sabe em que momentos os consumidores terão acesso ao novo site. Procurada pelo Link, a rede social também deu resposta vaga: “mais informações nas próximas semanas.”

Na página do artista ficam as últimas atualizações, discografia e um ranking de fãs

A seção ‘Discover’ mostra as novidades e o que está em alta na rede social

Pela agenda de shows será possível comprar ingressos e ver os amigos que vão à apresentação

