A nova guerra tecnológica - Link - Estadão

Escritor Steven Levy diz no festival South by Southwest que a tecnologia tem provocado atritos maiores do que imaginamos

Por Gi Sakamoto*

/ Especial para o ‘Link’

AUSTIN – Para o jornalista e escritor Steven Levy talvez você nem perceba o que está acontecendo, mas estamos passando, sim, por uma guerra na área de tecnologia. E não se trata apenas de uma briga entre grandões, como Apple contra Microsoft ou Google contra o Facebook. É uma guerra que opõe a padronização à liberdade de inovação, o compartilhamento e a pirataria, trabalho humano versus inteligencia artificial, controle governamental contra “hacktivismo”.

Enfim, impossível ficar indiferente neste embate. Em palestra no festival South by Southwest (SXSW) no sábado, 10, Levy fez um alerta-conselho: “A guerra tecnológica está acontecendo no seu jardim da frente. Eles vão mudar o seu estilo de vida. Escolha um lado e entre na briga.”

Levy é escritor da revista Wired, ex-CTC (chief technology correspondent) da Newsweek e autor de sete livros. Começou sua carreira como crítico de rock, mas logo notou que havia uma outra revolução acontecendo, a digital.

Para ele, essa revolução vai além da tecnologia e invade política, ética, controle e livre-arbítrio. É, conclui, um revolução que vai mudar a civilização.

* É diretora de pesquisa e planejamento da agência de pesquisa Talk Inc.

