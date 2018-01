A nova home do Twitter - Link - Estadão

O Twitter inaugurou hoje sua nova home. Agora, a página inicial exibe os ‘top tweets‘ (um perfil que seleciona algoritmicamente as mensagens mais interessantes da twittosfera) e uma caixa com perfis influentes. Há também os trending topics, uma caixa de buscas parecida com a da versão anterior e uma novidade: um link direto para informações sobre como o Twitter pode servir para os negócios.

Essa nova home, que está em fase de testes, mostra a preocupação do Twitter em conquistar as pessoas que não estão familizarizadas com a ferramenta. Na caixa com os perfis aleatórios, o texto diz: “Pessoas e parceiros que você conhece. Celebridades que você assiste. Lugares que você frequenta. Ache todos eles no Twitter”.

No início, a home do Twitter era fechada – ninguém de fora sabia o que se passava dentro do site. No ano passado, a ferramenta trocou de fachada e passou a exibir na página inicial a busca e o trending topics, numa tentativa de mostrar que poderia ser o termômetro do que se estava sendo dito em tempo real no mundo – e conseguiu.

“Com o novo design, estamos intencionamente acrescentando mais conteúdo dinâmico na primeira página, revelando um panorama de quem está aqui, o que as pessoas estão twittando e os grandes tópicos que estão sendo discutidos”, diz o blog do Twitter. “Todas as nossas recentes mudanças abarcam a noção de que o Twitter não é apenas para atualizações de status. É uma rede onde a informação é trocada e consumida rapidamente em todos os segundos do dia”.

Agora o Twitter quer se abrir para os negócios. E se abriu: o Twitter 101 é uma página bem be-a-bá que explica como a ferramenta funciona, como as empresas podem utilizá-la (mostrando casos de sucesso) e até com um guia que explica o linguajar do Twitter – o que são RTs, followers etc.