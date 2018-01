A nova propaganda; segundo o Google - Link - Estadão

Ideias do projeto Art, Copy & Code incluem um tênis falante e aplicativo que mede a qualidade de uma viagem de carro

SÃO PAULO – Ao lado de empresas como a Volkswagen e a Adidas, o Google lançou o projeto Art, Copy & Code para fazer experimentos que tentam reimaginar a forma de se fazer propaganda.

—-

Os trabalhos estão sendo feito ao lado das equipes de criação e agências das grande empresas e também em conjunto de cineastas, diretores de criação e tecnólogos. De acordo com o texto divulgado no site oficial do projeto, o Google acredita que estamos vivendo o momento da segunda revolução criativa no mercado publicitário e a tecnologia vai impulsionar isso. Os códigos vão ajudar a mudar a história, mas precisam de pessoas criativas para desenvolvê-los.

Os projetos serão lançados em cinco áreas: objetos conectados, telas reimaginadas, marketing útil, propaganda personalizada, história colaborativas e a história dos dados.

As ideias estão sendo apresentada durante o SXSW e estão aparecendo aos poucos no site Art, Copy & Code. Duas categorias que já ganharam ideias:

Objetos conectados. Um tênis com personalidade e bem-humorado. Esse é o “Tênis Falante”. Com um acelerômetro, um giroscópio, Bluetooth e algumas outras tecnologias, ele consegue traduzir movimentos e enviar esse conteúdo para o Google + do usuário. O conteúdo pode migrar para banners e outras mídias sociais funcionando como anúncio.

Veja o trailer:

Marketing útil. A intenção aqui é tornar o marketing mais prático e útil, tirando foco do falatório tradicional. As ferramentas de marketing do futuro vão realmente alterar a vida das pessoas. A mostra é o Smileage, aplicativo construído a partir de uma campanha da Volkswagen. Ele mede o fator de diversão de cada viagem – considerando sinais como o clima, trânsito, tempo, localização e interações sociais.