A nudez será castigada - Link - Estadão

Em 14 de setembro de 2011, duas fotografias da atriz Scarlett Johansson foram publicadas num fórum da internet. Ela estava nua em ambas. Scarlett não era a primeira vítima de um hacker a ver imagens íntimas distribuídas, mas a partir de seu caso muito mudou. Nesta semana, fotografias pessoais das atrizes Emma Watson e Amanda Seyfried também vieram à tona online. Este tipo de incidente continua acontecendo. Mas a maneira como a sociedade lida com este tipo de incidente se transformou. Para melhor.

Leia mais

Naquele setembro de 2011, muitos sites de notícias republicaram as imagens. Num ambiente em que flagrantes do cotidiano de celebridades por paparazzi tornaram-se comuns, a alguns editores aquele novo lance da vida privada talvez tenha parecido mais do mesmo. É como se os limites da privacidade tivessem sido aniquilados de vez. Desta vez, porém, nem alguns dos sites estabelecidos mais sensacionalistas cogitaram a publicação. O consenso de que este é um limite que não se cruza foi estabelecido com firmeza.

Em uma das fotos de Johansson, ela cobre a frente de seu corpo com uma toalha enquanto fotografa a parte de trás através de um espelho. Nos dias seguintes ao vazamento, inúmeras pessoas simularam a mesma pose e publicaram as imagens. O movimento espontâneo ganhou hashtag: #scarlettjohansoning. As imagens têm momentos de humor, uma mulher com máscara de Darth Vader aqui, um sujeito barrigudo com máscara de urso de pelúcia ali. Muitos expuseram seus rostos. Pareciam, coletivamente, eliminar o erotismo da foto enquanto reafirmavam que ali não havia nada demais. Como um gesto de solidariedade nascido no interior da internet para a atriz.

Os nudes, fotos de nudez trocadas entre namorados, paqueras ou mesmo amigos, estavam entrando em definitivo na cultura.

Enquanto a nudez digital se naturalizava, algo de mais importante ocorria nos bastidores. O FBI, polícia federal americana, se lançou a uma investigação detalhada do vazamento até encontrar Cristopher Chaney, um homem de 35 anos, que da Flórida quebrou a segurança do celular da atriz para arrancar dele as imagens. Johansson não havia sido sua única vítima. De mulheres suas conhecidas a outras celebridades, ele operava em série. E, identificado, foi condenado a 10 anos de prisão.

O maior ataque foi outro: 14 de agosto de 2014. Quase 500 fotografias e vídeos de mulheres e homens mais ou menos famosos.

Na internet, há um submundo de colecionadores que pagam e hackers especializados em violar celulares que vendem material digital íntimo. Foi o acumulado ao longo dos anos nestas coleções que se publicou. No primeiro momento, pareceu que a segurança de servidores de Apple e Google havia sido burlada. Quando o FBI localizou o hacker por trás do vazamento, descobriu-se que a trama não envolvia tecnologia e sim ingenuidade.

Ryan Collins, um homem de 36 anos, descobria os e-mails de suas vítimas famosas e lhes enviava mensagens cuidadosamente forjadas fazendo-se passar pela equipe de segurança da Apple. Ele as convencia a entregar-lhe a senha e, então, fazia cópia dos backups de seus celulares. Outro hacker, Edward Majerczyk, de 26 anos, foi localizado meses depois. Collins foi condenado a 18 meses de prisão e, Majerczyk, a nove meses.

Ao mesmo tempo em que a sociedade aceitou a ideia de que a troca de fotos íntimas faz parte do romance contemporâneo, a lei enrijeceu em vários países – Brasil inclusive – e tanto polícia quanto Justiça começaram a levar mais a sério a violação desta privacidade.

Os novos hackers também terminarão na cadeia.