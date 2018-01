A ONU e a internet - Link - Estadão

A Organização das Nações Unidas está articulando uma cooperação de políticas públicas referentes a internet.

A entidade quer levantar quais são os países que concordam ou não com a regulação da rede. Segundo o Zero Paid e o Huffington Post, o Brasil é um dos que querem alguma iniciativa neste sentido.

Índia, África do Sul, China e Arábia Saudita também já teriam concordado com a sugestão da ONU de haver “alguma regulação” ou “alguma disciplina”. EUA, Canadá, Austrália, Bélgica e Reino Unido mostraram preocupação com relação à criação de uma agência regulatória.

A entidade já estabeleceu um grupo de trabalho para discutir a questão.

“Mesmo em um país como os EUA, ou Austrália, onde supostamente somos civilizados, com a internet sem restrições ou limitações as pessoas estão cometendo crimes”, disse Linda Bulleto, da Organização para Relações Econômicas Internacionais. “Eu posso fazer um perfil no Facebook com o seu nome, sem você nem saber, e posso escrever o seu pior pesadelo, e dizer que é você quem está falando aquelas coisas”.

Essa não é a primeira vez que o assunto é disucutido na ONU. Um grupo de trabalho foi criado em 2005 para estudar o tema.