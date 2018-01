A palavra de 2012: GIF - Link - Estadão

Para instituto, o substantivo GIF se transformou em verbo e é a palavra que melhor representa o ano de 2012

SÃO PAULO – O GIF foi escolhida como a palavra do ano pelo Oxford American Dictionaries. Na definição da equipe do dicionário responsável pela escolha, o substantivo adquiriu as características de um verbo, significando a criação de um arquivo no formato GIF (Graphics Interchange Format), ao mesmo tempo que evoluiu muito neste ano. Antes restrito às páginas de humor e memes, hoje já é utilizado com finalidades mais sérias.

—-

FOTO: Reprodução

Para a instituição, em 2012, a palavra foi destaques em diferentes veículos e momentos. Alguns exemplos são a criação do blog #whatshouldwecallme, a contribuição dos GIFs na popularização do clipe da música “Gangnam Style” e o seu uso na cobertura das Olímpiadas e das eleições norte-americanas.

Já o processo de transformação de substantivo para verbo, de acordo com Katherine Martin – uma das responsáveis pela escolha -, lembra com o que aconteceu com outros substantivos relacionados a tecnologia, como o Google o Photoshop.