A personalidade do ano - Link - Estadão

Mark Zuckerberg, fundador e executivo-chefe da rede de relacionamento social Facebook, que já tem mais de meio bilhão de usuários, foi nomeado nesta quarta-feira, 15, Personalidade do Ano de 2010 pela revista Time.

A Time define a Personalidade do Ano como aquela que exerceu maior influência, para o bem ou para o mal, sobre os acontecimentos do ano.

“Este ano o Facebook passou de 500 milhões de usuários. … A escala do Facebook é algo que está transformando nossas vidas. Uma em cada dez pessoas no planeta está no Facebook, e isso considerando que o site é proibido na China, onde vive uma em cada cinco pessoas do planeta”, disse o editor da Time Richard Stengel, ao anunciar o vencedor no programa Today, da NBC Television.

“Não se trata apenas de nova tecnologia. É engenharia social. Isso está mudando a maneira como nos relacionamos uns com os outros. Acho que está realmente afetando a natureza humana de maneira que nunca antes vimos.”

Zuckerberg era um estudante de 19 anos que cursava o segundo ano na Universidade Harvard em 2004, quando lançou um serviço na web chamado Thefacebook.com, trabalhando em seu alojamento universitário. Hoje ele é um dos bilionários mais jovens do mundo, e as projeções são de que sua empresa, cujas ações não são negociadas em bolsa, tenha receita de 2 bilhões de dólares em 2010, segundo a Time.

Este ano Zuckerberg prometeu doar 100 milhões de dólares ao sistema de ensino de Newark, Nova Jersey, e foi tema do filme de Hollywood A Rede Social.

Aos 26 anos de idade, Zuckerberg é o ganhador mais jovem desde que Charles Lindbergh foi nomeado a primeira personalidade do ano da revista, em 1927, quando se tornou o primeiro piloto a fazer uma travessia solo do oceano Atlântico.

Desde então, a homenagem da Time virou uma referência cultural nos Estados Unidos. Ela já causou polêmica em alguns anos, como quando Adolf Hitler foi nomeado, em 1938. O vencedor de 2009 foi o presidente do Federal Reserve, Ben Bernanke.

Uma pesquisa da Time indicou que este ano os leitores teriam escolhido como Personalidade do Ano o fundador do WikiLeaks, Julian Assange, mas Stengel disse que os editores e correspondentes da revista optaram por Zuckerberg depois de fazer consultas internas e falar com ganhadores passados e outros grandes nomes mundiais.

O movimento político conservador norte-americano Tea Party foi a segunda escolha da Time para 2010, seguido por Assange, o presidente afegão, Hamid Karzai, e os 33 mineiros chilenos que passaram semanas presos debaixo da terra.

/ Daniel Trotta (REUTERS)

