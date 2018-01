A portabilidade em 2011 - Link - Estadão

Os pedidos de portabilidade numérica somaram 1,22 milhão no primeiro trimestre de 2011. Do volume total de mudanças de operadora mantendo o número, 780 mil (64%) referem-se a transferências de telefones celulares e 443 mil (36%) referem-se às demandas de usuário de telefones fixos. O levantamento foi divulgado nesta segunda, 4, pela ABR Telecom, entidade administradora da portabilidade numérica no Brasil.

—-

De janeiro a março, foram efetivadas 1,02 milhão de portabilidades numéricas, segundo a ABR Telecom. Desse total, 735 mil (72%) foram migrações para telefones móveis e 285 mil (28%) para telefones fixos.

Desde que a portabilidade numérica começou a ser implantada no País, em 1º setembro de 2008, os dados acumulados mostram que foram realizadas 9,2 milhões de mudança de operadora mantendo o número, das quais 6,2 milhões referem-se a operadoras de celular e 3 milhões atendendo usuários de telefonia fixa.

/ Karla Mendes (AGÊNCIA ESTADO)