A primeira falha do Google Plus - Link - Estadão

Jornal reporta falha no sistema de privacidade dos círculos que permite tornar público algo compartilhado com um grupo específico de amigos; Google apresentou uma solução parcial

SÃO PAULO – Depois que jornal Financial Times apontou uma falha de privacidade pequena, mas grave, na nova rede social do Google, o Google Plus, a empresa correu para corrigir o problema.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A matéria publicada pelo jornal dava conta de um erro que permitia tornar público algo que tenha sido compartilhado dentro de um círculo espefícico, ou seja, anulava a vantagem do recurso ‘Circles’, cujo objetivo é tornar determinado conteúdo visível apenas para um grupo determinado de usuários.

A falha funcionava da seguinte maneira: alguém publica, por exemplo, uma imagem dentro do seu círculo de “amigos de trabalho”. Uma vez publicada, qualquer membro deste grupo poderia, clicando no botão “reshare” (criado para ser similar às opões “retweet” ou “reblog” do Twitter e Tumblr), tornar a imagem visível a todos. Para evitar que isso ocorra, o usuário precisaria desabilitar, em toda a postagem individual que fizer, a opção de retransmitir o conteúdo antes de publicá-lo.

Para corrigir o erro, o Google criou um botão chamado “drop-down”, que permite desativar a retransmissão em conteúdos que já foram publicados. Trata-se de uma solução parcial, já que ainda não há a possibilidade de desabilitar completamente esta opção dentro das configurações do perfil.

A matéria do Financial Times dizia que a falha não era tão grande perto da esteira de escândalos de privacidade no qual o Google está envolvido. Entretanto, frisou que ela poderia comprometer o sucesso da nova incursão da empresa nas redes sociais, cujo conceito baseia-se na privacidade das informações.