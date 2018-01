A primeira grande estreia da era da internet"" - Link - Estadão

Thiago Borbolla, o Borbs, é editor do Judão e, mais recentemente, começou a apresentar o Fiz Na MTV, que seleciona e exibe vídeos feitos pelos espectadores. Fã de Lost, ele falou ao Link sobre o fim da série.

Por quê Lost se tornou tão importante para a cultura pop?

Lost foi a primeira série que conseguiu utilizar a cultura pop em benefício próprio. As milhões de referências na série, especialmente a Star Wars, deixam isso claro. Mas tem também o fato de ser a primeira grande estreia “da era da internet” que se utilizou desse contexto, com todos os ARGs, easter eggs, sites e tudo mais. Lost colocou o espectador dentro da série, o deixou criar teorias e inventar histórias, algo que nunca antes havia sido feito.

O que te atraiu na série?

Sou fã de histórias de mistérios, e isso já ajudou. Aí com as teorias, aquela quantidade absurda de “108″, “815″, símbolo da Dharma no rabo do tubarão e um grande “WTF?” com todo mundo se conhecendo de alguma maneira antes da ilha me fizeram seguir fielmente todas as temporadas, todos os episódios. Essa foi a única série que eu acompanhei “de verdade”, semana a semana…

Você recomenda outras séries para os fãs de Lost acompanharem depois do fim?

Eu poderia recomendar as básicas: FlashForward, V, Fringe. São séries de mistério, ficção, que estrearam com o “peso” de substituir Lost. Só que, justamente por esse “peso”, nenhuma delas consegue substituir Lost à altura. Talvez as três juntas? Mas fato que não só os fãs vão sofrer com essa “perda”. A ABC também vai… O jeito é esperar algo tão sensacional…