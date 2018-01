A primeira operadora virtual - Link - Estadão

A seguradora Porto Seguro informou nesta segunda-feira, 13, que fez acordo com a TIM para lançar a primeira operadora celular virtual do país em conjunto com a brasileira Datora Telecom.

A companhia vai usar norma da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) que em 2010 autorizou atividades de operadoras virtuais no país, chamadas de MVNO. Nessa modalidade, uma empresa pode usar infraestrutura de chamadas de uma operadora celular para vender serviços com sua marca.

“A Porto Seguro Telecomunicações celebrou com a TIM Celular contrato de compartilhamento de infraestrutura para fins de prestação de Serviço Móvel Pessoal por meio de Rede Virtual”, afirma a Porto Seguro em comunicado.

A Datora Telecom, especializada também em compra e venda de minutos de chamadas, afirma ter rede interconectada com “mais de uma centena de operadoras” através de conexões de voz sobre IP (VoIP). A empresa é controlada pela Chaicomm do Brasil Holding, que se tornou acionista da Porto Seguro Telecomunicações.

As empresas não deram detalhes sobre o acordo com a TIM.

“A Porto Seguro Telecomunicações foi criada com o objetivo de otimizar a gestão interna de custos com telefonia celular, além de aproveitar a possibilidade de convergência com os produtos da seguradora, para agregar mobilidade a seus clientes e corretores”, afirma a seguradora. A companhia possui 8,5 milhões de itens segurados, dos quais 3,8 milhões são veículos.

Segundo expectativa do presidente-executivo da Datora Telecom, Wilson Otero, “as MVNO vão atrair 16 milhões de assinantes no país e US$ 1 bilhão de faturamento em cinco anos”.

A TIM será a fornecedora da rede e o acordo abrange sua utilização em todos os Estados do país. A operadora informou ainda que mantém conversas avançadas com outras potenciais operadoras virtuais.

/ Alberto Alerigi Jr. (REUTERS)

