A privacidade nos e-readers - Link - Estadão

Quais são os seus critérios de decisão ao comprar um novo gadget? Marca? Design? Sistema operacional? Hype? Ou a maneira como eles tratam os seus dados?

Se essa não é o seu foco, a Eletronic Frontier Foundation se preocupa com isso. E prepara um guia para orientar o consumidor a decidir pelo aparelho mais seguro – ou, pelo menos, saber o que acontece com seus dados toda vez que você baixa ou compra algo através dele.

A EFF atualizou seu guia sobre e-readers. E as análises são bem interessantes.

A primeira pergunta é: o aparelho pode guardar rastros das buscas por livros? Kindle e Nook guardam. Se você usa o Google Books, pior: ele guarda o endereço IP e associa a busca à conta de usuário do Google, se estiver logado. O iPad não guarda, só se o livro for comprado na iBookstore e em qualquer outra aplicação da Apple. O FBReader, leitor opensource, o Sony Reader e o Internet Archive não armazenam nada.

Quatro dos serviços analisados também podem rastrear e guardar os dados sobre compras de livros: Google Books, Kindle, o Nook e o Sony Reader. O iPad também pode, no caso das compras na iBook store.

E com quem essa informação pode ser compartilhada? No caso do Google Books, Kindle, Nook e Sony, os dados podem ser usados para fins legais e com os seus próprios produtos – do Google, Amazon, Barners & Noble e Sony, respectivamente. No caso do iPad, além desses casos, a informação pode ser compartilhada com parceiros estratégicos da Apple. O FBReader e o Internet Archive não coletam dados.

A pergunta mais importante é se os dados coletados podem ser compartilhados sem o consentimento do usuário. E, no caso do Kindle, Nook, Sony Reader e iPad, a resposta é sim. O usuário deve optar por não revelar suas informações para fins promocionais ou marketing. O Google Books faz pergunta inversa: o usuário deve optar se quer ceder suas informações.

Eles podem monitorar o que você está lendo e ligar isso de volta à você? A resposta é sim para o Google Books e para o Kindle. E não para os demais (os termos de uso do iPad, por exemplo, diz que toda a informação coletada não é identificável).

Outra: o aparelho é compatível apenas com os livros adquiridos na eBook store associada? Apenas o Kindle tem essa restrição: lê apenas arquivos com uma determinada extensão proprietária. Os demais suportam outros formatos, como PDF.