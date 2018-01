A quarta geração do iPhone - Link - Estadão

(Foto: Robert Galbraith/Reuters)

“Mudará tudo, novamente”. É esse o slogan que a Apple quer colar no iPhone 4, lançado nesta segunda-feira, 7, na abertura da Worldwide Developer’s Conference, o maior evento ligado à empresa. O aparelho que transformou a computação móvel em 2007 ganhou uma boa recauchutada, com mudanças que vão do conceito ao design, agora mais quadradão.

O presidente-executivo da companhia, Steve Jobs, subiu ao palco do Moscone Center em São Francisco logo após às 14h de Brasília. Palestrou para um auditório com mais de cinco mil pessoas, que esgotaram os ingressos em oito dias. Primeiro comentou o sucesso do iPad (2 milhões vendidos, um a cada três segundos) e anunciou uma atualização do iBooks, o aplicativo para leitura de livros do tablet e agora também do iPhone e do iPod Touch. O novo iBooks ainda lê PDFs e permite comentários no meio dos e-books (os livros em formato digital). Só depois Jobs passou ao que todos já sabiam ser o assunto principal: a quarta geração do iPhone.

(Foto: Robert Galbraith/Reuters)

Hiperbolicamente anunciado, o aparelho é exatamente o mesmo que foi esquecido em um bar e acabou parando nas mãos do blog Gizmodo. O smartphone virá em um desenho mais pesado, mas será 24% mais fino (“o telefone mais fino do mundo”, segundo Jobs, com espessura de 9,3mm).

Nos Estados Unidos, o celular chegará às lojas no dia 24 de junho, nas cores preto ou branco, e custará US$ 199 dólares (16GB) ou US$ 299 (32GB). Valores que, vale dizer, não devem refletir os preços do Brasil.

As mudanças para o modelo anterior são muitas. A bateria ficou melhor, aguentando cerca de seis horas de navegação na internet. A câmera agora tem 5 megapixels, com flash, e grava vídeos em alta resolução (720p) que poderão ser editados na própria máquina, com a ajuda do iMovies. Além disso, ganha o reforço de outra câmera, frontal, para fazer videoconferências (de iPhone 4 para iPhone 4, pelo programa Facetime, demonstrado hoje).

(Foto: Paul Sakuma/AP)

Já a tela terá quatro vezes mais resolução (960×640 pixels). “É o limite da retina humana. As letras agora aparecem como se fossem impressas em livros”, vendeu Jobs.

Além disso, o novo produto virá com o iOS 4, a nova versão do sistema operacional iPhone OS. O iOS 4 contará com pastas para a organização de aplicativos e, principalmente, com a capacidade de ser multitarefa (ou seja, rodar mais de uma aplicação ao mesmo tempo).