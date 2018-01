A quinta-feira na Campus Party - Link - Estadão

SÃO PAULO – No terceiro dia de conteúdo na Campus Party, Nolan Bushnell, que falou ontem, passeou pelo campus e chamou muita atenção de quem passava. Aproveitou para brincar com sua criação, o Atari.

PC Siqueira e o fantoche Marcelinho, também chamaram atenção e criaram filas de fãs atrás de uma foto. PC e Erik Gustavo, criador do Marcelinho participaram da mesa Internet Video Superstar, que reuniu outros ”reis do Youtube” no palco do Cubo de Conteúdo, promovido pelo Youpix e parte da área gratuita da Campus.

Ainda no Cubo de Conteúdo, o editor do Link, Filipe Serrano, participou de uma mesa sobre Etiqueta Online com Rene de Paula (especialista em internet e conteúdo digital), Lalai Luna (sócia da agência Remix Social Ideas) e Gil Giardelli (CEO da Gaia Creative, professor na Espm, colunista e curador).

O destaques no palco principal foram as palestras com Don Tapscott e Salim Ismail. Ismail é diretor-fundador e embaixador global da Singularity University, instituição baseada no Ames Research Center, da NASA, e durante sua fala defendeu a tecnologia e o empreendedorismo como soluções globais. A inovação é solução para corrigir os defeitos do nosso tempo.

Já Tapscott, autor e co-autor de diversos best-sellers, entre eles o aclamado Wikinomics – Como a Colaboração em Massa Pode Mudar o seu Negócio defendeu a transparência como forma de solucionar problemas de velhas instituições e criticou o viral Kony. Tapscott considera um erro o viral ter tornado o ditador famoso. Ao final da fala puxou o tradicional grito de ‘OOOO’ que percorre a Campus em alguns momentos – hoje bem mais silenciosa. Talvez sinal do cansaço da metade da maratona de eventos que só terminam no domingo. Durante o almoço, os sofás estavam lotados de participantes tirando um cochilo.

Entre as coisas esquisitas que acontecem na Campus, nenhuma bateu o grupo de participantes que se reuniu para tentar bater o recorde mundial de camisinhas estouradas usando a cabeça.