A rede em jogo - Link - Estadão

SÃO PAULO – Google e Facebook divulgaram uma carta apoiando o Marco Civil. Eles estão entre os mais interessados na aprovação do projeto. Para Leonardi, do Google, a neutralidade deveria ser discutida em outra proposta.

Marcel Leonardi, diretor de políticas públicas do Google

O Marco Civil pode ser aprovado do jeito que está?

É difícil dizer. Esperamos que sim, porque o Marco Civil traz segurança jurídica para todo o setor de internet. O projeto foi criado levando em conta o que todos os setores esperam das leis de internet no País, sempre mediante consultas públicas, com transparência em toda sua tramitação.

Como resolver o impasse sobre neutralidade da rede?

Neutralidade significa coisas diferentes para setores e pessoas diferentes. Pela complexidade do tema, talvez fosse melhor debatê-lo de forma ampla em um projeto de lei separado, ou acatar a sugestão do ministro Paulo Bernardo (Comunicações), que deixou claro ser a favor, desde que a Anatel exerça o papel de regular o assunto.

E sobre responsabilização de provedores de conteúdo?

Como está, a redação reflete um modelo regulatório que é igualmente adotado em todo o mundo, com destaque para os Estados Unidos e Europa. O Google sempre analisa se ordens judiciais estão dentro do texto e do espírito da lei, de forma a preservar os direitos dos usuários, e recorre sempre que constata potenciais equívocos nas decisões judiciais, principalmente quando a liberdade de expressão online está em jogo.

O projeto pode ser modelo para outros países?

O Marco Civil já é um exemplo internacional. A natureza democrática da elaboração do projeto de lei serve de inspiração para todo o legislativo, tanto no Brasil quanto no exterior.

