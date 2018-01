A rede ronrona - Link - Estadão

Ceiling Cat: Um gato espiando por um buraco do teto pode ver muitas coisas que as pessoas prefeririam esconder. É associado a Deus em várias montagens

Happy Cat: Um dos pioneiros do movimento LOLCat. Surgido em 2003, foi popularizado pelo site I Can Has Cheezburger

Invisible: Em poses engraçadas, parece que eles estão segurando objetos invisíveis: bicicleta, violino, showboard…

Long Cat: Nas montagens, ganha proporções absurdas. Costuma aparecer como destruidor ou salvador do universo

Maru: Sua dona achava suas fofas estripulias o máximo e resolveu gravá-las. O mundo concordou e Maru virou uma estrela. Daria um bom Garfield

Standing Cat: Ele fica em pé e olha fixamente para algo ao longe. Pode ser você, uma vizinha bonita ou outro gato. E também vira o gato de botas