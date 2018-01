A relação entre hackers e Hollywood - Link - Estadão

Em Swordfish – A Senha (2001), o personagem de Hugh Jackman é coagido pelo de John Travolta a participar de um invasão a um banco de dados digital. Ele topa a contragosto e protagoniza uma das cenas mais ridículas do cinema no século 21 quando, em frente a vários computadores, começa a dançar e a macaquear ao som de um techno fuleiro. Por mais tosca que fosse, a cena era representativa da forma que o cinema retratava gênios da computação e programadores de dados – sem a menor vínculo com a realidade maçante de telas e números dos hackers de verdade. Mas este personagem vem sendo encarado de outra forma por Hollywood e, em A Rede Social, finalmente é levado a sério. Mas antes da versão filmada de Zuckerberg, outros tentaram traduzir a arte de hackear para a telona, veja só.

Invasores de redes