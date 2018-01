A 'remoção' da remoção de conteúdo - Link - Estadão

Estúdios de Hollywood pedem ao Google para apagar os pedidos de remoção de links que eles mesmo enviaram

SÃO PAULO – Todos os meses, o Google recebe mais de 20 milhões de pedidos de remoção de links piratas. A remoção de conteúdo é baseada no DMCA, a lei americana de direitos autorais na internet. As detentoras de direitos autorais (na maior parte das vezes, os estúdios de Hollywood e as grandes gravadoras) enviam os pedidos de remoção, alegando pirataria, e o Google avalia se os links realmente são infratores (para não haver casos de censura, por exemplo). Se forem, eles são tirados do ar.

O Google costuma divulgar a lista dos pedidos de remoção nos seus relatórios de transparência. Só que agora, a Fox e a NBC enviaram um meta-pedido de remoção de conteúdo: elas querem que o Google remova os links para os pedidos de remoção que elas mesmas enviaram à empresa. O Google negou – os pedidos continuam online.

Os pedidos de remoção têm os links para conteúdo pirata – são mais de 100 milhões. O DMCA busca tornar mais difícil buscar conteúdo online, mas o processso acaba criando uma grande base de dados de conteúdo ilegal na web. Então, como pontua o TorrentFreak, basta alguém que saiba programar para inverter a lógica, pegar os links e criar um mecanismo de busca de conteúdo ilegal online.

Não se sabe se as notificações foram enviadas por robôs que detectaram os links piratas – e podem criar um perigoso loop de pedidos de remoção sem fim. Mas, ainda segundo o site, o Google aparentemente não remove os links do domínio Chillingeffects (que lista os pedidos de remoção).

No Brasil não há uma lei como o DMCA, mas os provedores de conteúdo acabam seguindo a mesma lógica dos EUA e removendo conteúdo após uma notificação de pirataria. O Marco Civil da Internet e a Lei de Direitos Autorais, entretanto, podem oficializar um mecanismo de notificação e retirada por aqui.

