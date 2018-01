A reputação das lojas online - Link - Estadão

Post publicado no:

Por Damon Darlin

O blog do ‘New York Times’ You´re the boss (Você é o chefe), que aborda da administração de pequenas empresas, analisa a forma com a qual a B&H, uma loja de eletrônicos da internet, gerencia seu departamento de serviço ao consumidor.

Recentemente, numa loja de câmeras digitais, o vendedor me afastou da câmera compacta de altíssima tecnologia que eu pensava querer. Ele me disse que modelos menores são bons, é claro, desde que caibam no bolso — um modelo maior do que isso acabará pendurado no ombro de qualquer maneira, acabando com as vantagens do tamanho reduzido. E não adianta fazer a compra com base nos recursos avançados, acrescentou ele; para os amadores, as diferenças entre modelos comparáveis não costumam resultar em fotos melhores. Se há um aspecto importante que deve ser levado em consideração, disse ele, é o conforto do encaixe da câmera nas mãos.

Foram observações simples, mas que me levaram a escolher uma câmera bastante diferente da primeira opção, e com a qual estou muitíssimo satisfeito. Além de tudo, ela custou algumas centenas de dólares a menos do que o modelo que eu tinha em mente. Talvez tenha sido por isso que os vendedores das cinco lojas que visitei antes se mostraram tão

entusiasmados com aquele modelo compacto.

Este tipo de conselho realista e sincero é um dos motivos pelos quais a loja B&H Photo, de Nova York, representa para o conhecedor das câmeras o mesmo que a loja L. L. Bean em Freeport, Maine, representa para os adeptos do montanhismo e do camping. Para quem está longe demais para peregrinar até NY, a saída é recorrer ao site da loja — mas talvez isto não seja tão ruim. O departamento de vendas online da B&H costuma receber avaliações bastante positivas nos fóruns e sites de classificação.

Sim, foi isto mesmo que você leu — o site de loja uma de câmeras nova-iorquina que recebe boas avaliações na rede.

Quem já tentou comprar uma câmera na internet sabe que trata-se de um feito que desafia a própria física do gerenciamento de reputação na rede.

Excluída a pornografia e o Viagra, há na internet poucas categorias de produtos com uma reputação pior do que a do mundo das vendas de câmeras e, a julgar pelas análises publicadas na web, parece que as lojas de Nova York ditam os padrões de desonestidade e ineficiência do serviço ao consumidor.

Leia o texto completo aqui (em inglês).