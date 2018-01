A reunião dos chefões - Link - Estadão

Post publicado no:

Por Nick Bilton

Recentemente, o diretor executivo da Microsoft, Steven A. Ballmer, chegou acompanhado de um pequeno séquito de executivos aos escritórios da Adobe em São Francisco para participar de uma reunião secreta com o diretor executivo da Adobe, Shantanu Narayen.

A reunião, que durou mais de uma hora, cobriu uma série de tópicos, mas alguns de seus principais temas foram a Apple, o controle que esta empresa detém sobre o mercado de celulares e a tentativa de definir uma maneira pela qual estas duas rivais possam formar uma parceria na luta contra a empresa de Steve Jobs. Entre as opções consideradas, pensou-se até numa aquisição da Adobe por parte da Microsoft.

O New York Times ficou sabendo destas reuniões por meio de funcionários e consultores das empresas que se envolveram nos debates realizados ou estavam familiarizados com a sua organização, e que pediram para não serem identificados por não terem sido autorizados pela Microsoft e pela Adobe a fazer comentários públicos. Os envolvidos na reunião, desde os seus preparativos logísticos até as negociações em si, foram instruídos pelas empresas a manter a máxima discrição a respeito da realização do encontro.

No passado, Adobe e Microsoft foram rivais, lançando softwares concorrentes e se envolvendo num combate mais direto em 2007, quando a Microsoft começou a promover seu plug-in Silverlight, concorrente direto do Adobe Flash.

A diretora sênior de comunicações corporativas da Adobe, Holly Campbell, não negou a realização da reunião quando indagada a respeito via e-mail, e disse, “Adobe e Microsoft partilham um público de milhões de consumidores em todo o mundo e os diretores executivos de ambas as empresas se reúnem de tempos em tempos. Entretanto, não fazemos comentários a respeito do momento em que são realizadas estas reuniões particulares e nem dos tópicos que elas envolvem”.

A Microsoft disse que “não faz comentários a respeito de rumores e especulações”.

Uma pessoa familiarizada com as reuniões disse que as duas empresas conversaram sobre o embargo imposto ao Adobe Flash por Steve Jobs, diretor executivo da Apple, excluindo esta tecnologia de seus dispositivos portáteis, e a possibilidade de uma parceria entre Adobe e Microsoft provocar um recuo da Apple, que continua a crescer num ritmo alucinante.

Outra pessoa informada a respeito de negociações anteriores entre as duas empresas explicou que a Microsoft cortejou a Adobe anos atrás, propondo uma possível aquisição. Mas o acordo nunca foi além das conversas informais, pois a Microsoft temia que o departamento de justiça dos Estados Unidos impedisse a aquisição alegando violações da legislação antitruste.

Esta mesma pessoa destacou que, na época, a Microsoft era a força dominante no universo da tecnologia, e que Google e Apple ainda não eram as gigantes que são hoje.

Em entrevista concedida pelo telefone, Randal C. Picker, professor da Escola de Direito da Universidade de Chicago, disse que a configuração do espaço no mercado da tecnologia é muito diferente de quando a Microsoft foi acusada de violar a lei antitruste, e que uma aquisição ou fusão como esta provavelmente seria aceita.

“Não há dúvida quanto ao fato de a atmosfera na Microsoft ser hoje muito diferente do que foi dez anos atrás”, disse ele. “Acho que seria de se imaginar que a Microsoft se tornaria uma compradora mais agressiva num mundo em que a empresa não tem mais as proporções de um gorila de 400kg.”

Picker disse que o departamento de justiça dos EUA e a Comissão Federal de Comércio estão concentradas em outras grandes empresas de tecnologia e temas relacionados ao consumidor.