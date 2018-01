A revolução do iPod - Link - Estadão

O pessoal do OnlineSchools.org fez um incrível infográfico sobre como o iPod mudou o mundo nestes quase 9 anos, desde que foi lançado em outubro de 2001 (tradução depois da imagem).

“A revolução do iPod

O primeiro tocador de MP3 disponível comercialmente, o MPMan F10, foi lançado em maio de 1998. Tinha 32MB de espaço, suficiente para carregar pelo menos um álbum, e era um rombo de apenas US$ 250! Três anos depois, o primeiro iPod chegou no mercado. Depois disso, o resto dos tocadores de MP3 nunca mais tiveram uma chance.

- A primeira geração do iPod foi introduzida em 23 de outubro de 2001: 5GB, 1000 músicas, US$ 399.

- Ao fim de 2001, a Apple tinha vendido 125 mil iPods

- Ao fim de 2005, 11% dos norte-americanos tinham um iPod. São 22 milhões de pessoas.

- Ao fim de 2010, 225 milhões de iPods tinham sido vendidos.

- Aclamado de um “matador do iPod” o Zune foi lançado pela Microsoft em 14 de novembro de 2006.

- O mercado de tocadores de MP3 em 2009: Apple (74%), SanDisk (7%), Microsoft (1%), Outros (18%).

- A cota de mercado do iTunes V.S. os concorrentes: iTunes (69%), Outros (16%), Amazon (8%), Rhapsody (4%), Zune (3%).

- Uma em cada quatro músicas vendidas nos Estados Unidos são vendidas pelo iTunes.

- Quantidade de lojas de músicas em operação em 2001: 9,5 mil. Em 2006, 2 mil.

- Um adolescente tem em média 800 músicas baixadas ilegalmente no seu iPod.

- 24 de fevereiro de 2010. Louie Sulcer fez o download da décima bilionésima música baixada pelo iTunes, “Guess Things Happen That Way”, de Johnny Cash. Ele ganhou um vale-presente de US$ 10 mil para gastar no iTunes. Dez mil dólares é o suficiente para preencher 25% de um iPod Classic de 160 GB com músicas compradas do iTunes.

- As vendas de discos da dupla inglesa The Ting Tings cresceram 2181% depois que a sua música “Shut Up And Let Me Go” foi usada em um comercial do iPod.

- Custo de um iPod de 10GB em 2002: US$ 499. Custo de um iPod Touch de 64 GB em 2010: US$ 399.

- Custo para baixar “Who Let The Dogs Out” no iTunes em 2003: US$ 0,99. Em 2010: US$ 1,29.

- A App Store do iPod Touch: 58 milhões de usuários, 280 milhões de aplicativos baixados em dezembro de 2009, US$ 250 milhões de receita.

- As taxas de furtos e roubos caiu nos Estados Unidos anualmente entre 1993 e 2004. No entanto, uma coincidência? iPods vendidos: 2004 (3,7 milhões), 2005 (32 milhões), 2006 (46,6 milhões). Crescimento de furtos e roubos: 2004 (–), 2005 (3,7%), 2006 (6%).

- E falando de crimes, os downloads ilegais também dispararam em 2006 para 5 bilhões, um aumento de 47%.

- Design e ilustração por Ricky Linn.