A semana do @EstadaoLink - Link - Estadão

1) “Facebook lança aplicativo próprio de fotos http://migre.me/9d76W” (1.739 cliques)

“Um mês depois de anunciar a compra do Instagram — o aplicativo de fotos mais popular entre usuários de smartphones e tablets —, o Facebook lança um aplicativo de fotos para iPhone. Chamado de Facebook Camera, ele funciona separadamente do aplicativo da rede social e estará disponível para iPhone ainda nesta quinta-feira, 24.”

2) “No top 5 das marcas mais valiosas do mundo, 4 são de tecnologia http://migre.me/9bwY5” (1.739 cliques)

“A Apple se manteve como marca mais valiosa do mundo ao longo do ano passado, quando empresas do setor de tecnologia dominaram o ranking, de acordo com estudo publicado nesta terça-feira, 22. A Petrobras é única brasileira na lista das 100 maiores, ocupando a 75ª posição, com valor de US$ 10,5 bilhões.”

3) “Aos 96 anos, morre inventor do controle remoto (via @radar_tec) http://migre.me/9bqeu” (1.519 cliques)

“Mudar de canal sem levantar do sofá ou da cama é um luxo inventado por Eugene Polley, que morreu no domingo passado, aos 96 anos, em Illinois.”

4) “Lei Azeredo, sobre crimes cibernéticos, é aprovada em Comissão na Câmara http://migre.me/9d463” (1.147 cliques)

“A tão criticada Lei Azeredo deu seu primeiro passo rumo à aprovação nesta quarta-feira, 23. Mas o substitutivo ao Projeto de Lei nº 84/99 sancionado pela Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara guarda bem pouco da temida versão original: 17 de seus 23 artigos foram rejeitados.”

5) “Processo: Facebook e bancos são acusados de omitir informações http://migre.me/9c8sP” (790 cliques)

“O Facebook, seu presidente-executivo, Mark Zuckerberg, e diversos bancos, incluindo o Morgan Stanley, foram processados nos Estados Unidos por acionistas, que dizem que os réus esconderam previsões rebaixadas de crescimento da rede social antes da oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês) de US$ 16 bilhões.”

6) “Criador do Megaupload não dá senhas à justiça http://migre.me/9bqMQ” (702 cliques)

“O fundador do Megaupload, Kim Schmitz, conhecido também Dotcom, requisitado pelo Estados Unidos por suposta pirataria se recusa a dar senhas dos computadores confiscados, informaram hoje a imprensa neozelandesa.”

7) “Facebook corre o risco de perder apoio de banco organizador http://migre.me/9aslY“ (505 cliques)

“As ações que o Facebook acaba de colocar no mercado podem enfrentar dificuldades esta semana se o Morgan Stanley, um dos bancos organizadores da emissão, deixar de apoiá-las e os administradores de investimentos que estavam esperando por uma alta inicial antes de decidir comprar optarem por não entrar no mercado.”

8) “Claro abre cadastro para Galaxy S III http://migre.me/9e5fb” (430 cliques)

“A Claro abriu nesta quinta-feira, 24, o cadastro para interessados em comprar o Galaxy S III, o smartphone da Samsung que é o principal concorrente do iPhone.”

9) “Cópia de CD ou livro para uso próprio deixará de ser crime http://migre.me/9d7Or” (310 cliques)

“A comissão de juristas que discute mudanças ao Código Penal aprovou nesta quinta-feira, 24, uma proposta que descriminaliza o ato de uma pessoa fazer uma cópia integral de uma obra para uso pessoal, desde que não tenha objetivo de lucro. Com a decisão, quem realizar a cópia deixa de ser enquadrado pelo crime, previsto no atual código, de ‘violação do direito autoral’.”

10) “1983: Estreia do videogame nas páginas do Estadão http://migre.me/9d203” (272 cliques)

“28 de julho de 1983. Foi o dia em que o Estado publicou pela primeira vez uma nota sobre videogames (sem contar os anúncios, com começaram a ser veiculados no mesmo ano, alguns meses antes). Um texto breve, sobre um campeonato de Odissey disputado no Playcenter, há quase 30 anos. Entre os jogos do torneio, o mais que famoso ‘Come-Come’.”

