A semana do @EstadaoLink - Link - Estadão

Confira a lista dos dez tweets do @EstadaoLink mais populares na semana:

1) “Samsung lança Galaxy S3, que deve chegar dia 29 de maio no Brasil http://migre.me/8Wfmp” (3.771 cliques)

“Com um mega-evento em Londres, a Samsung apresentou nesta quinta-feira, 3, seu principal lançamento do ano: o Samsung Galaxy S III. O aparelho chega às lojas de dez países no dia 29 de maio, incluindo o Brasil, e estará disponível em todas as operadoras, segundo a Samsung.”

2) “Novo iPad tem data para chegar no Brasil: 11 de maio http://migre.me/8VmSK” (1.156 cliques)

“O novo tablet da Apple já tem data para chegar no Brasil: 11 de maio. É o que informou nesta quarta-feira, 2, a operadora Tim. Outras empresas de telefonia não informaram se vão vender o tablet a partir da mesma data.”

3) “Street View coletava dados pessoais, comprova FCC http://migre.me/8UwK9” (1.064 cliques)

“O Google publicou um relatório da Comissão Federal de Comunicações (FCC) sobre a investigação iniciada em 2010 pela instituição sobre o Street View e a suspeita de que o serviço teria capturado dados pessoais via pontos de acesso Wi-Fi não encriptados enquanto andava pelas cidades nos Estados Unidos e Europa. Por dados, compreendem-se email, mensagens de texto, senhas e histórico de web.”

4) “Os melhores filmes de todos os tempos ainda não foram feitos http://migre.me/8SVqX (por @link_matias)” (871 cliques)

“Há uma semana, durante o encontro Global Inet, realizado em Genebra, na Suíça, o fundador da Wikipedia, Jimmy Wales, deu uma declaração no mínimo polêmica. Entusiasmado com a recente notícia de que seu site fez a vetusta Encyclopedia Britannica, que era impressa desde 1768, aposentar sua versão em papel, ele profetizou sobre o futuro da indústria do cinema: ‘Ninguém se dará conta quando Hollywood morrer. E mais, ninguém vai se importar’.”

5) “A vez do 4G: internet móvel de quarta geração chega até 2013 no Brasil http://migre.me/8SVdM” (842 cliques)

“Começou a corrida pelo 4G no Brasil. A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) publicou na sexta-feira passada, 27, o edital para a licitação da rede de internet móvel da chamada quarta geração da telefonia (4G) que é até dez vezes mais rápida do que as tecnologias 3G usadas em smartphones e tablets hoje.”

6) “CPI do Ecad: ‘O direito autoral hoje é anacrônico e corrupto’ http://migre.me/8SVaO” (836 cliques)

“Queremos primeiro a instituição de uma instância reguladora ligada ao executivo. Será a Secretaria do Direito Autoral, que deve estar vinculada ao Ministério da Justiça, e terá em seu âmbito a restauração do antigo Conselho Nacional de Direito Autoral. Ele terá representação tripartite, com governo, sociedade, autores e compositores. Pode ser que, nesses aspectos, nossa proposta coincida com a do governo. Se for, será ótimo.”

7) “Câmara de São Paulo fará maratona hacker http://migre.me/8WjQe“ (716 cliques)

“A Câmara Municipal de São Paulo abrirá as portas para hackers. Na madrugada do dia 11 de maio, começa oficialmente a 1ª Maratona Hacker da instituição, que disponibilizará aos programadores contratos, dados abertos, salários, prestação de contas e informações da ouvidoria.”

8) “App ajuda público a se organizar na Virada Cultural de SP http://migre.me/8WjNS” (707 cliques)

“A Virada Cultural de São Paulo chega à sua 8ª edição com uma ferramenta que deve facilitar a vida do público. Com a marca do Catraca Livre, a organização publicou um aplicativo gratuito para smartphones, já um dos apps mais baixados na loja virtual da Apple brasileira.”

9) “Facebook faz campanha de doação de órgãos http://migre.me/8UqgW” (674 cliques)

“O Facebook lançou nesta terça-feira, 1º, uma ferramenta de doação de órgãos destinada a incentivar os 900 milhões de usuários da rede social a combater a falta de órgãos necessários para realizar transplantes que podem salvar vidas.”

10) “Quem são e de onde vieram os donos do Facebook http://migre.me/8X1AJ” (653 cliques)

“O Wall Street Journal listou os oito maiores acionistas do Facebook. Veja quem são. A empresa espera que o valor da ação valha entre US$ 28 e US$ 35 quando estrear na bolsa de valores.”

