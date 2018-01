A semana do @EstadaoLink - Link - Estadão

Confira a lista dos dez tweets do @EstadaoLink mais populares na semana:

1) “Google lança seu serviço de armazenamento na nuvem com 5 GB grátis http://migre.me/8OrUV” (1.361 cliques)

“Confirmando rumores, o Google anunciou nesta terça-feira, 24, seu serviço de computação em nuvem. Chamado Google Drive, ele oferece 5 GB de armazenamento na opção mais básica (seu maior concorrente, o DropBox, dá 2 GB).”

2) “Samsung Galaxy S3: os sete principais rumores http://migre.me/8Qk5b (via @link_camilo)” (1.296 cliques)

“Semana que vem estarei em Londres para cobrir o lançamento do Samsung Galaxy S3. É talvez o smartphone mais esperado do ano depois do próximo iPhone. Consequentemente, é provavelmente o celular Android mais aguardado de 2012.”

3) “Enfim a TV 3D sem óculos http://migre.me/8NyTt” (1.144 cliques)

“Na tela do televisor de 200 polegadas (5,08 metros) de diagonal, as imagens 3D de alta definição podem ser vistas sem necessidade de óculos especiais e num ângulo de visão muito maior do que os sistemas anteriores. O monitor é tão grande que nele cabe um carro inteiro, um tubarão ou pessoas, em tamanho natural.”

4) “Seus arquivos no Google Drive pertencem… ao Google http://migre.me/8PuZk” (450 cliques)

“Mal foi lançado e o Google Drive já virou motivo de preocupação na rede. Tweets e posts chamaram a atenção para um trecho dos termos do serviço de compartilhamento em nuvem, onde o usuário autoriza o Google a usar de várias maneiras o conteúdo armazenado.”

5) “Falhas deixaram Sul do Brasil offline http://migre.me/8QbJv” (420 cliques)

“A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) informou que ocorreram problemas em redes de fibras ópticas que resultaram na interrupção dos serviços de longa distância, telefonia móvel pré-paga e internet nos estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul nesta quarta-feira, 25.”

6) “56 episódios de Star Trek http://migre.me/8Qk5D” (342 cliques)

“Para quem está sem tempo, twilight1138 juntou num vídeo só 56 episódios de Jornada nas Estrelas, com áudio. São as duas primeiras temporadas, menos o piloto da série, que foi trocado pelo primeiro episódio da terceira temporada ‘porque era longo demais’.”

7) “Um ótimo app para controlar as despesas no iOS http://migre.me/8Q7Gh“ (305 cliques)

“Orçamento Inteligente (para iOS, funciona no iPad e no iPhone) é um ótimo app para registrar receitas e despesas mensais e controlar as finanças de maneira rápida, sem papelada e sem confusão. Faça o download aqui.”

8) “‘Hype’ of Duty: saiba mais sobre o sucesso dos games, o CoD http://migre.me/8RuXj” (285 cliques)

“As versões modernas de Call of Duty tornaram-se sinônimos de jogos bem sucedidos. Ótimas críticas, cifras astronômicas de vendas, público satisfeito. Também, não é para menos. Os jogos são, sim, muito bons. Começou com World at War, passou aos Modern Warfare (1, 2 e 3) e nesse meio tempo consolidou o nome com Black Ops. A Activision, acostumada a gerenciar grandes franquias, transformou o first-person shooter (FPS) em uma marca geradora de dinheiro e cada rumor que surge sobre um novo Call of Duty é capaz de movimentar o meio dos games.”

9) “CPI do Ecad: superintendente e membros da diretoria são indiciados http://migre.me/8OvK1” (278 cliques)

“Oito diretores do Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – o Ecad – devem ser indiciados, incluindo a superintendente da instituição, Glória Braga. No relatório final da CPI do Ecad, divulgado nesta terça-feira, 24, os deputados falam em crime de falsidade ideológica, apropriação indébita, agiotagem e crime contra a ordem econômica.”

10) “Tudo em todo lugar: Google se prepara para entrar na nuvem http://migre.me/8NC1z” (259 cliques)

“Se os rumores da semana passada se confirmarem, o Google Drive pode ser lançado nesta semana. O serviço de backup online do Google deve ser inicialmente gratuito – o site The Next Web, que indicou a data de lançamento para esta terça-feira, fala em 5 gigabytes (GB) de espaço gratuito para cada usuário.”

