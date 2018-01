A semana do @EstadaoLink - Link - Estadão

Confira a lista dos dez tweets do @EstadaoLink mais populares na semana:

1) “Conheça Aaron Swartz, jovem de 25 anos que pode ficar preso até os 60 por baixar artigos acadêmicos http://migre.me/8HyVL” (1.356 cliques)

“‘Informação é poder’, escreveu o programador Aaron Swartz, então com 22 anos, no manifesto Guerilla Open Access. O texto, de 2008, defendia o acesso livre e gratuito aos textos de pesquisas científicas e de revistas acadêmicas, protegidos por sites que cobram caro pelo acesso. ‘Nós precisamos pegar a informação, independentemente de onde esteja, fazer nossas cópias e compartilhá-las com o mundo. Precisamos comprar bases de dados secretas e colocá-las na web. Precisamos baixar publicações científicas e colocá-las em redes de compartilhamento.’”

2) “Samsung anuncia data de lançamento do Galaxy S3 http://migre.me/8Hy2M” (1.313 cliques)

“A Samsung Electronics deu a entender nesta segunda-feira, 16, que apresentará o Galaxy S, terceira geração de sua linha de smartphones, em 3 de maio, em Londres, apostando em uma forte campanha publicitária antes dos Jogos Olímpicos na capital inglesa.”

3) “App dos sonhos: ‘DreamON’ quer que você tenha controle do que vai sonhar http://migre.me/8HKT1” (1.184 cliques)

“Um grupo de pesquisadores está testando um novo aplicativo para iPhone, um experimento para avaliar se é possível criar o sonho perfeito, seja um passeio pela praia, sentar-se em um jardim tranquilo ou viajar em uma nave espacial.”

4) “As pessoas estão voltando a se preocupar com a linguagem graças às redes sociais. Concordam? http://migre.me/8KlWV” (985 cliques)

” A exposição das pessoas nas redes sociais pode aumentar a preocupação com o rigor gramatical e ortográfico. A opinião é do diretor da Fundación del Español Urgente (Fundéu), Joaquín Muller. Ele acredita que a maior exposição desses sites estaria provocando um maior cuidado dos usuários com o conteúdo e maneira com que escrevem.”

5) “Em Bogotá, Ana de Hollanda defende regulação de copyright na web http://migre.me/8KlxP” (521 cliques)

“A ministra da Cultura do Brasil, Ana de Hollanda, defendeu nesta quarta-feira a regulação dos direitos de propriedade intelectual na internet, uma política radicalmente diferente da de seus antecessores, que advogavam pela liberdade na rede na época em que Luiz Inácio Lula da Silva era o presidente.”

6) “ICQ está de volta e vai lançar versão para o iPad http://migre.me/8JkOS” (452 cliques)

“Lembra do ICQ? Aquele famoso mensageiro instantâneo que virou febre em fins dos anos 1990 com aquele inconfundível som de nova mensagem (‘oh ow’)? Ele vai reaparecer em grande estilo, agora no iPad, anunciou a desenvolvedora, ICQ LLC. O app para o tablet da Apple ainda não está disponível – deve sair nos próximos dias – mas já tem para o iPhone e iPod Touch. Pegue aqui na iTunes Store.”

7) “Acusada de enganar consumidores sobre novo iPad, Apple pede mais tempo para se defender http://migre.me/8HF7k“ (428 cliques)

“A Apple afirmou hoje, durante uma audiência de mediação na Austrália, que precisa de mais tempo para se defender contra acusações de que a companhia enganou os consumidores do país quanto à compatibilidade da última versão do iPad com a rede 4G local.”

O Banco Mundial liberou seu acervo em Creative Commons (10º). FOTO: Reprodução

8) “Amazon lança loja de aplicativos no Brasil http://migre.me/8KvQ5” (418 cliques)

“A Amazon Web Services lançou nesta quinta-feira, 19, a AWS Marketplace, loja de serviços online da empresa. Voltada ao público corporativo e a desenvolvedores, a loja online oferece soluções em infraestrutura de software (como sistemas operacionais e bancos de dados), ferramentas para desenvolvimento (como sistemas de controle de versão) e software para negócio (CRM e backup, por exemplo).”

9) “Mais sobre o suposto vazamento de Galaxy S3: agora é um vídeo http://migre.me/8Lno9” (413 cliques)

“As notícias sobre o Galaxy S3, o grande lançamento de smartphone da Samsung em 2012, vão ficando mais quentes. Depois de supostas fotos do telefone, foi a vez do site vietnamita Tinhte divulgar um vídeo onde uma suposta versão para teste do aparelho aparece. O aparelho mostrado tem tela AMOLED de 4,6 polegadas e câmera traseira de 8 megapixels. Uma examinada nas configurações revela um processador de 1,4 GHz quad-core (quatro núcleos), 1 GB de RAM e 16GB de armazenamento interno.”

10) “Banco Mundial anuncia a adoção de licença Creative Commons para acervo http://migre.me/8HLsJ” (410 cliques)

“O Banco Mundial anunciou a adoção da licença Creative Commons em seu acervo. Isso significa que mais de 2 mil livros, relatórios, artigos e pesquisas estarão livres para serem utilizadas pelo público. A licença adotada pelo banco é a Atribuição (CC BY), a mais liberal de todas: ela permite que todo o conteúdo seja utilizado para qualquer fim (mesmo comercial). A única exigência é que o crédito seja dado ao autor.”

