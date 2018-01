A semana do @EstadaoLink - Link - Estadão

Confira a lista dos dez tweets do @EstadaoLink mais populares na semana:

1) “A ‘orkutização’ do Instagram e a natureza gregária da internet: http://migre.me/8Buh2” (4.767 cliques)

“Iphoneiros em polvorosa: “Vão poluir minha timeline!”, reclamavam usuários do celular da Apple tanto no Brasil quanto no exterior. Eles haviam recebido a notícia de que o aplicativo Instagram havia ganhado, na semana passada, uma versão para Android, o sistema operacional rival do iOS, do iPhone.”

2) “Um novo portal de livros acadêmicos gratuitos http://migre.me/8EtX1” (1.374 cliques)

“Mais de 200 livros acadêmicos estão disponibilizados em um novo portal lançado pela SciELO Brasil. A biblioteca disponibilizará livros publicados por editoras de universidades. O portal já tem 200 títulos publicados pela Universidade Estadual Paulista (Unesp), Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Fiocruz.”

3) “App Store libera games para brasileiros http://migre.me/8BJHN” (1.204 cliques)

“A loja de aplicativos da Apple aparentemente se adequou às normas de classificação indicativa do Ministério de Justiça e começa a liberar apps de jogos para seus usuários. Até esse momento, brasileiros que quisessem baixar ou comprar jogos pela loja virtual tinham que se cadastrar com um endereço de outros países, como Argentina ou Estados Unidos.”

4) “Óculos do Google colocarão realidade aumentada no dia a dia de todos http://migre.me/8BDRA” (945 cliques)

“O Google confirmou que está mesmo testando óculos eletrônicos de realidade aumentada que transmitem dados em tempo real para o usuário. Um vídeo do chamado “Project Glasses” (projeto óculos) foi divulgado pela empresa na quarta-feira.”

5) “Justiça americana processa Apple por preço de e-books http://migre.me/8DtXH” (836 cliques)

“A Apple e algumas das maiores editoras americanas foram acusadas pelo governo dos Estados Unidos de combinarem preços de e-books, fazendo o consumidor pagar mais, de acordo com queixa apresentada nesta quarta-feira, 11.”

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

6) “Sony deve demitir 10 mil funcionários http://migre.me/8BAyM” (722 cliques)

“A Sony deve cortar 10 mil empregos, cerca de 6% de sua força de trabalho, publicou o jornal Nikkei nesta segunda-feira, 9, em um momento no qual o novo presidente-executivo busca levar a companhia de volta ao lucro após quatro anos no vermelho.”

7) “O Pinterest já é a terceira rede social mais acessada nos EUA, atrás apenas de Facebook e Twitter. http://migre.me/8ztDV“(653 cliques)

“O Pinterest já é a terceira maior rede social mais acessada dos Estados Unidos, atrás apenas de Facebook e Twitter. Segundo um levantamento da consultoria Experian, o site que funciona como um mural de fotos e produtos legais teve mais de 104 milhões de visitas em março.”

8) “Com Google, venda de celular ‘genérico’ dispara na China http://migre.me/8CorK (via @radar_tec)” (549 cliques)

“Duas pesquisas foram divulgadas nesta terça-feira sobre o maior mercado de telefonia móvel do mundo, a China. A primeira mostra que as grandes marcas de smartphones estão perdendo espaço no país e os fabricantes locais estão muito perto de desbancá-los. A segunda aponta que os aparelhos que usam o sistema operacional Android, do Google, não param de crescer no país.”

9) “Anonymous atacam empresas que apoiam lei de segurança digital que pode ser aprovada nos EUA http://migre.me/8Diy3” (496 cliques)

“Depois de prometer uma nova onde de ataques a sites do governo chinês para chamar a atenção para a violação de direitos humanos e denunciar casos de corrupção, o Anonymous assumiu a responsabilidade por ataques ao site de empresas de tecnologia que apoiam uma legislação de segurança digital que pode ser aprovada nos Estados Unidos.”

10) “Lumia 900 chega com defeito nos EUA e Nokia dá aparelho de graça http://migre.me/8DpI8” (449 cliques)

“A Nokia descobriu um problema de software em seu celular inteligente Lumia 900, modelo criado em resposta ao iPhone da Apple, e está literalmente distribuindo o aparelho de graça até que ele seja consertado, o que prejudica o esforço da empresa para reverter sua situação nos Estados Unidos.”

—-

Leia mais:

• A semana passada do @EstadaoLink

• Outras semanas do @EstadaoLink