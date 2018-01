A semana do @EstadaoLink - Link - Estadão

Confira a lista dos dez tweets do @EstadaoLink mais populares na semana:

1) “Fundadores do Pirate Bay serão presos http://migre.me/8mqvC” (1.579 cliques)

“Os fundadores do site The Pirate Bay serão presos. E cumprirão a pena em diferentes prisões. Depois de perderem sucessivas apelações, finalmente os criadores do site, Fredrik Neij, Peter Sunde e Gottfrid Svartholm, além de Carl Lundström, que financiou o grupo, cumprirão a sentença.”

2) “Entenda por que o vídeo Kony 2012 fez tanto sucesso http://migre.me/8lrs6” (1.029 cliques)

“Ciro Marcondes Filho, sociólogo, jornalista, professor da USP e criador da base da Nova Teoria da Comunicação avalia que o filme ‘é baseado em clichês e descaradamente manipulador’.”

3) “Pirataria pode ‘matar a cultura brasileira’, diz MinC http://migre.me/8n79h” (818 cliques)

“A ministra da Cultura Ana de Hollanda está preocupada com a internet – para ela, a pirataria online pode ‘matar a cultura brasileira’. A afirmação foi feita na manhã desta quarta-feira, 21, em audiência pública na Câmara dos Deputados. Ana de Hollanda se reuniu com os parlamentares da Comissão de Educação e Cultura para apresentar os projetos do MinC para 2012. A ministra falou por quase uma hora – mas a cultura digital e a reforma da lei de direitos autorais ficaram de fora dos principais tópicos do ministério.”

4) “Brasil é o número dois do Facebook http://migre.me/8mc0D” (764 cliques)

“O Brasil caminha para se tornar o segundo país em número de usuários do Facebook. Segundo levantamento da consultoria americana Socialbakers, o País deve ultrapassar Índia e Indonésia e ficar atrás apenas dos Estados Unidos.”

5) “Inédito: Chrome passa o Internet Explorer no fim de semana http://migre.me/8n0us” (750 cliques)

“O browser Chrome, do Google, superou o Internet Explorer, da Microsoft, e se tornou o líder global pela primeira vez no último domingo, segundo dados divulgados nesta quarta-feira, 21, pela empresa StatCounter.”

6) “Kinect ajuda consumidores na escolha da roupa com caimento perfeito http://migre.me/8mhqa” (498 cliques)

“Você já passou pela situação de ir comprar uma calça jeans e não achar nada que caia bem? Eu já. Duas semanas atrás, experimentei sete modelos e saí da loja de mãos vazias. Mas há uma luz no fim do provador. E graças à tecnologia por trás da câmera do sensor de movimentos do XBox, o Kinect.”

7) “Vendas de Novo iPad: 3 milhões em 4 dias http://migre.me/8m9BD“(477 cliques)

“A Apple anunciou nesta segunda-feira, 19, que já vendeu três milhões de unidades do novo iPad. Em release oficial, o vice-presidente de marketing mundial da empresa, Philip Schiller, chamou o tablet de ‘blockbuster’ (‘estouro de vendas’) e ‘o lançamento mais forte do iPad até hoje’. O executivo declarou ainda que ‘os consumidores estão adorando os incríveis novos recursos do iPad’.”

8) “Google Flight Search agora tem voos internacionais http://migre.me/8mpkE“ (442 cliques)

“O Google entrou na busca por vôos no ano passado. Mas só agora o serviço se tornou útil para quem está fora dos Estados Unidos. Lançado em setembro, o Google Flight Search oferecia busca por horários, preços e companhias aéreas para vôos em território americano. Agora, seis meses após o lançamento, foram incluídos 500 aeroportos de todo o mundo.”

9) “arrEcad, o jogo http://migre.me/8moEl” (437 cliques)

“Quem quer ajudar o Ecad a ganhar dinheiro? Vá ao arrEcad e brinque de fazer cobrança sobre casamentos, festas juninas, blogs e outros usos corriqueiros de música. Divirta-se: https://apps.facebook.com/arrecad“

10) “E para o Twitter nada? A rede completa 6 anos hoje http://migre.me/8n53o” (409 cliques)

“Há exatamente seis anos, o primeiro tweet era twittado no Twitter. Jack Dorsey, um dos fundadores da rede social e hoje presidente executivo, dizia algo como: ‘criando meu twttr’. À época, o site era conhecido como “Twttr”, segundo o blog de tecnologia The Next Web. De lá para cá, a rede conquistou usuários em vários países, virou canal de manifestação (como durante a Primavera Árabe) e tomou conta do cotidiano na web, a ponto de ser lembrado em alguns dicionários.”

