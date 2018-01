A semana do @EstadaoLink - Link - Estadão

Confira a lista dos dez tweets do @EstadaoLink mais populares na semana:

1) “Apple é processada por propaganda enganosa http://migre.me/8gYjT” (2.832 cliques)

“Um consumidor nova-iorquino processou a Apple num tribunal federal californiano por suposta publicidade fraudulenta do assistente de voz Siri, que foi a grande novidade tecnológica de seu último telefone, o iPhone 4S, segundo informou nesta terça-feira, 13, a rede CBS.”

2) “Instagram para Android é melhor, diz criador do app http://migre.me/8ggbE” (2.534 cliques)

“‘De alguma maneira, é melhor que o nosso aplicativo do iOS. É uma loucura.’ É assim que o cofundador do Instagram, Kevin Systrom, apresenta a versão do app de filtros de fotos para Android. O executivo anunciou neste domingo, 11, durante o festival South by Southwest (SXSW), no Texas, que o Instagram para Android passa agora por testes e estará disponível ‘muito em breve’.”

3) “Preço do iPad 2 cai em média R$ 400 no Brasil http://migre.me/8jkye” (992 cliques)

“O ‘new iPad’ começou a ser vendido nesta sexta-feira, 16, em lojas de países como EUA, Reino Unido e Japão. Um dos efeitos colaterais do lançamento é que o preço do seu antepassado, o iPad 2, caiu. Numa pesquisa online, o modelo mais básico do tablet (16 GB e Wi-Fi, sem 3G) sai por R$ 1.399 na FNAC, Ponto Frio e Walmart (o mesmo preço da Apple Store).”

4) “Mulheres são maioria no Facebook, no Twitter e no Pinterest http://migre.me/8gaJB” (908 cliques)

“O Facebook, o Twitter e o Pinterest (rede social para compartilhamento de imagens) estão dominados pelas mulheres, conforme o infográfico abaixo, produzido pelo Online MBA. Apenas na rede de Mark Zuckerberg elas somam 482 milhões, 57% do total de usuários do site. No serviço de microblogging, 59% dos 127 milhões de perfis existentes são de mulheres.”

5) “Conheça Mianmar, o país mais offline do mundo http://migre.me/8g0yD” (809 cliques)

“Mianmar (ex-Birmânia) é o país com a menor quantidade de telefones por habitante e também, provavelmente, o menos conectado à internet do mundo. Por trás das estatísticas, porém, há algo mais do que um mercado a ser explorado por empresas de tecnologia com água na boca.”

6) “Ugandenses condenam Kony 2012 em TV http://migre.me/8inlK” (728 cliques)

“A versão inglesa da rede de TV árabe Al Jazira abriu espaço para um lado pouco ouvido em meio à enorme repercussão do filme Kony 2012: os ugandenses. O filme Kony 2012 foi lançado na semana passada pela ONG Invisible Children com o objetivo de alertar o mundo para as atrocidades cometidas pelo líder guerrilheiro ugandense Joseph Kony. Na semana seguinte, era o vídeo viral mais rápido da história e estava no centro de uma polêmica mundial.”

7) “Novo iPad começa a ser vendido na Austrália http://migre.me/8iuaR“(540 cliques)

“O novo iPad começou a ser vendido na Austrália na madrugada de sexta-feira (horário local) e foi recebido por multidões de fãs ansiosos por adquirir a nova versão do tablet da Apple. Embora os números sejam inferiores aos de lançamentos de versões anteriores do iPad, os resultados sólidos refletem a demanda firme por produtos da empresa, ainda que analistas afirmem que a nova versão oferece apenas uma coleção de melhoras graduais, e não uma grande inovação tecnológica.”

8) “106 milhões de tablets devem chegar às lojas este ano http://migre.me/8iudT“ (527 cliques)

“O grupo de pesquisa IDC aumentou sua previsão para remessas de tablets deste ano, depois que 2011 terminou com números mais expressivos do que havia previsto o grupo. Na terça-feira, 13, a IDC informou que, agora, espera que 106 milhões de tablets saiam das fábricas e sejam distribuídos pelo mundo em 2012.”

9) “Yahoo processa Facebook por violação de patentes http://migre.me/8gPc0” (518 cliques)

“A batalha por patentes no plano das mídias sociais está começando. O Yahoo entrou com processo contra o Facebook nesta segunda-feira, 12, em San Jose, California. A empresa ícone da internet nos anos 1990 alega que a rede social viola 10 patentes suas, conforme noticia a imprensa americana.”

10) “A cada novo iPad, novas filas http://migre.me/8jijG” (504 cliques)

“Centenas de nova-iorquinos fizeram fila nas lojas da Apple e outros estabelecimentos da cidade onde o novo iPad, a terceira geração do tablet da empresa californiana, começou a ser vendido no começo da manhã desta sexta-feira, 16.”

