A semana do @EstadaoLink - Link - Estadão

1) “Análise: novo iPad é bom para filmes, fotos e games http://migre.me/8cKhl” (1.340 cliques)

“Apresentação da Apple terminada, já pingavam pelo Twitter e Facebook comentários de “nada demais” e ‘decepção’. Mas a culpa do anticlimax é da Apple mesmo? Ou é de quem fica construindo uma expectativa grande demais em cima de cada pronunciamento que sai de Cupertino, Califórnia?”

2) “Bill Gates é considerado ‘o homem mais generoso do planeta’ http://migre.me/8dvhs” (1.230 cliques)

“O multimilionário americano Bill Gates, considerado ‘o homem mais generoso do planeta’ pela revista Forbes, repete neste ano a segunda posição no ranking das maiores fortunas do mundo, atrás apenas do mexicano Carlos Slim e seguido por seu compatriota Warren Buffet.”

3) “Computador de US$ 35 é fenômeno de vendas http://migre.me/8b7W7” (1.229 cliques)

“Esqueça por um momento os super-smartphones e mesmo o estardalhaço que se aproxima com o provável anúncio do iPad 3, na quarta-feira, 7. Agora preste atenção no que pode ser um dos fenômenos do ano: um computador que custa US$ 35 e nem carcaça tem.”

4) “Android Market vai se integrar ao novo Google Play http://migre.me/8bVvJ” (1.125 cliques)

“Tem um tablet Android? Gosta de baixar apps do Market em um smartphone com o sistema do robozinho verde? Então prepare-se para uma mudança: o Android Market vai se integrar ao Google Play – uma espécie de novo centro de downloads e entretenimento anunciado pelo Google para seu sistema operacional.”

5) “Pinterest já gera mais tráfego que Twitter http://migre.me/8ehXw (via @radar_tec)” (1.120 cliques)

“O Pinterest, rede social para compartilhamento de imagens que virou febre nos Estados Unidos, está gerando mais tráfego que o Twitter. No ranking dos sites que mais direcionaram usuários para outras páginas na internet em fevereiro, ele aparece na frente do serviço de microblogging, segundo pesquisa do Shareaholic.”

6) “Google condena Ecad e pede fim de cobranças sobre blogueiros http://migre.me/8eila” (1.072 cliques)

“O Google Brasil se posicionou oficialmente contra a cobrança de taxas mensais de blogueiros que incorporam (por meio do “embed”) vídeos do Youtube a seus sites. Pelo blog brasileiro do Youtube, o diretor de políticas públicas e relações governamentais do Google local, Marcel Leonardi, disse que o acordo da empresa com o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição “não permite que o Ecad busque coletar pagamentos de usuários do YouTube” e pediu a imediata interrupção das cobranças pela organização.”

7) “Knol, a ‘Wikipédia’ do Google, migra para plataforma aberta http://migre.me/8drvb (via @radar_tec)”(1.006 cliques)

“Em e-mail recente a usuários do Knol — rede saudada como a ‘Wikipédia dos especialistas’ —, o Google lembrou o que anunciou no ano passado: a Knol acaba em 1º de maio. A partir dessa data, quem colaborou com a rede não poderá mais criar ou editar textos.”

8) “25 bilhões de downloads de apps depois, veja os aplicativos mais populares para o iOS: http://migre.me/8b7Ai“ (904 cliques)

“Atingida a marca de 25.000.000.000 (isso mesmo, 25 bilhões) de downloads na App Store, desde a criação da loja virtual de apps em 7 de julho de 2008, na ocasião do lançamento do iPhone 3G, a Apple divulgou no fim de semana a lista dos apps de iOS mais baixados de todos os tempos – gratuitos e pagos.”

9) “‘Estamos cortando a cabeça do LulzSec’, disse a FBI após prender hacker apelidado ‘Sabu’http://migre.me/8bJID” (845 cliques)

“Três integrantes importantes do grupo hacker LulzSec, ligado ao Anonymous, foram presos pelo FBI nesta terça-feira, 6, segundo informou a FoxNews. A emissora citou um oficial do FBI que teria dito: ‘Isso é devastador para a organização. Estamos cortando a cabeça do LulzSec’.”

10) “Veja a edição impressa do Link desta semana http://migre.me/8aVLx” (726 cliques)

A edição do ‘Link’ teve como destaque os filtros de buscas mais fechados a partir da nova política do Google, a proposta de criação de regras claras para limitar o poder de empresas e governos sobre a rede e a iniciativa do Reddit, que propõe um tratado para manter a internet livre no mundo

