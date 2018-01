A semana do @EstadaoLink - Link - Estadão

Confira a lista dos dez tweets do @EstadaoLink mais populares na semana:

1) “Mais um site de troca de arquivos é fechado e seus fundadores são presos na Alemanha http://migre.me/81aDC” (1.991 cliques)

“O cerco aos sites de compartilhamento de arquivos está apertado. Seguindo os passos do fechamento do Megaupload, a polícia alemã fechou o Skyload.net. Seus fundadores, identificados como Maik P e Marcel E, foram presos sob a acusação de infração de copyright.”

2) “WinZip chega para iPhone e iPad abrindo 19 extensões com um toque http://migre.me/81aoL” (1.709 cliques)

“O WinZip para iOS (iPhone, iPad e iPod Touch) chegou neste mês com a proposta de tornar o sistema operacional da maçã mais flexível. O novo software traz uma interessante posssibilidade de visualizar e salvar diversos tipos de arquivos diretamente no aplicativo de e-mail nativo dos dispositivos iOS.”

3) “Beatles finalmente autorizam ringtones http://migre.me/81U6G” (1.531 cliques)

“Ringtones soam como um modelo de negócio do começo da década passada. Mas só agora os Beatles entraram nessa. A banda licenciou 27 músicas para serem usadas como ringtones no iTunes. O disco ’1′, lançado em 2000, foi inteiro convertido em ringtones de 30 segundos. Na coletânea há algumas das músicas mais famosas da banda, como ‘Paperback Writer’, ‘Love Me Do’, ‘Yellow Submarine’ e ‘Hey Jude’.”

4) “O Oscar 2012 é nesse domingo e aqui vão dicas de apps para ficar por dentro de tudo http://migre.me/81KTw” (780 cliques)

“A grande festa que marca a entrega do Oscar é na noite do próximo domingo. Faça suas apostas sobre os premiados, confira os trailers dos filmes, teste seus conhecimentos sobre a história do Oscar, relembre momentos históricos… Tudo com os apps que apresentamos a seguir. Melhor ainda: são todos gratuitos. Divirta-se!”

5) “Nossa falta de educação ao usar o celular http://migre.me/7ZDqV” (660 cliques)

“Uma amiga minha me contou que dois amigos dela chegaram com uma novidade do exterior. Um vinha da Califórnia; o outro, da Europa. E os dois lhe explicaram uma espécie de brincadeira que aos poucos estava tornando-se popular longe do Brasil. Ela apelidou de “roleta russa da conta”, que funciona assim: ao encontrar-se com amigos em um bar ou restaurante, todos fecham um trato que começa ao deixar o telefone celular exposto à mesa. Todos numa mesma pilha, num canto específico, eles não precisam nem estar desligados. Mas é melhor desligar. Porque aquele que atender o telefone no meio do encontro assume a conta da noite. É um teste para os nervos, ainda mais quando o celular é deixado ligado. Ele pode tocar. O problema não é esse. É resistir à chamada. Atendeu, pagou.”

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

6) “TV + internet: veja o teste de três set-top boxes http://migre.me/7ZHjK” (657 cliques)

“Se o fato de se fechar num sistema não chega a ser um problema em produtos da Apple como iPad ou iPhone, com a Apple TV esse não é o caso. A razão de ser de um media center é o conteúdo e aqui o usuário está restrito ao que há no iTunes e a alguns aplicativos como YouTube, Netflix e Vimeo.”

7) “Assista a seriados e filmes por streaming. Tudo dentro da legalidade e pagando pouco. O segredo é o VPN http://migre.me/7ZE2d“(618 cliques)

“Existe uma internet em que você pode assistir a seriados e filmes e ouvir música por streaming legalmente, sem nada de pirataria, pagando pouco ou nada. Mas ela é bloqueada para fora dos EUA. A não ser que você contrate um VPN, que é uma espécie de túnel”

8) “Google lança sistema de busca que gera uma possível lista de doenças a partir dos sintomas digitados http://migre.me/7ZD10“ (578 cliques)

“Quem nunca usou o Google para pesquisar sobre um sintoma atrás de um diagnóstico? O Google sabe que é muito usado para consultas de termos médicos. Por isso, ele lançou há uma semana um sistema de busca que gera uma possível lista de doenças a partir dos sintomas digitados pelos usuários.”

FOTO: Natalia Russo/AE

9) “Anonymous preocupa governo americano, que acredita que grupo pode até derrubar o sistema elétrico do país http://migre.me/80ovj” (532 cliques)

“Autoridades dos EUA estão preocupadas que o grupo Anonymous organize um ataque de grandes proporções em algum momento no futuro. De acordo com uma reportagem publicada pelo Wall Street Journal nesta terça-feira, 21, o diretor da Agência de Segurança Interna (NSA, na sigla em inglês), o general Keith Alexander, tem feito reuniões para alertar a Casa Branca da ameaça de o grupo conseguir até cortar o fornecimento de energia com um ataque online.”

10) “Google também rastreia usuários do Internet Explorer http://migre.me/7ZLMI” (511 cliques)

“O Google também rastreia usuários do Internet Explorer. Pelo menos é isso que afirma Dean Hachamovitch, vice-presidente da equipe responsável pelo navegador dentro da Microsoft, em seu blog. No texto publicado nesta segunda-feira, 20, Hachamovitch afirma que, desde que ele e seu time souberam que a empresa rival havia ignorado configurações de privacidade do Safari, browser a da Apple, e rastreado os hábitos de navegação dos usuários por meio de cookies, decidiram testar se o mesmo acontecia com o IE. E o resultado foi: sim, o Google também rastreia usuários do navegador da Microsoft.”

—-

Leia mais:

• A semana passada do @EstadaoLink

• Outras semanas do @EstadaoLink