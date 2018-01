A semana do @EstadaoLink - Link - Estadão

Confira a lista dos dez tweets do @EstadaoLink mais populares na semana:

1) “Twitteiros profissionais ganham mais de R$ 200 mil por ano nos EUA http://migre.me/7V3KN” (5.255 cliques)

“Que tal trabalhar com Twitter, Facebook e companhia e ganhar um salário de mais de R$ 200 mil por ano? Nos EUA, está assim. A consultoria de empregos Onward Search fez um levantamento dos salários pagos em 20 cidades do país: variam de R$ 25 mil a R$ 208 mil por ano.”

2) “Google admite rastrear usuários da Apple http://migre.me/7XIGt” (3.990 cliques)

“O Google e outras empresas de publicidade rastreiam hábitos online de usuários de iPhone que usam o browser padrão da Apple, o Safari, informou nesta sexta-feira, 17, o The Wall Street Journal. ‘As empresas usaram uma codificação especial de computação que ‘engana’ o programa Safari Web da Apple para a navegação na rede e permite vigiar muitos usuários’, diz o texto do jornal sugerindo que o Google teria burlado a proteção existente para esse tipo de ação.”

3) “Um app de post-it com visual caprichado http://migre.me/7WXFC” (2.602 cliques)

“BugMe! é um app de notas disponível para várias plataformas – iOS, Android e BlackBerry – para quem gosta de um visual caprichado. Cada nota aparece como um ‘post it’ colorido, colado em um quadro virtual de cortiça. O app fica ainda mais interessante na tela grande do iPad, que é onde eu venho usando esse app. Simples e muito útil.”

4) “Governo testará modelo de internet grátis http://migre.me/7Uwkm” (2.542 cliques)

“No próximo mês devem começar a ser feitos os primeiros testes de um modelo de acesso à internet no estilo dos serviços de ligação telefônica para números com prefixo 0800, em que o custo da ligação é pago pelas empresas que prestam o serviço aos consumidores. A ideia é ter um modelo de internet com tarifação invertida, ou seja, pago pelo site que será conectado para serviços como acesso a bancos, compras ou atendimento ao consumidor.”

5) “Embratel assume controle da Net http://migre.me/7XB5c” (2.307 cliques)

“A Embratel informou nesta sexta-feira, 17, ter exercido sua opção de compra do controle indireto da prestadora da operadora de telefonia fixa, banda larga e TV por assinatura Net Serviços. De acordo com fato relevante enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a Embratel notificou a Globo Comunicação e Participações (Globopar) sobre exercício de compra de 5,5% do capital votante da GB Empreendimentos e Participações, controladora da Net.”

—-

6) “Angry Birds lança versão para Facebook http://migre.me/7Ve00” (2.190cliques)

“Depois de se transformar no aplicativo de smartphone e tablets mais bem-sucedido de 2011, com 700 milhões de download, o jogo Angry Birds lançou sua versão para Facebook nesta terça-feira, 14, em Jacarta, capital da Indonésia.”

7) “Novo PlayStation Vita deve ser lançado no Brasil no último dia deste mês (por @link_camilo) http://migre.me/7UnLv“(1.512 cliques)

“O lançamento mundial do novo console portátil da Sony, PlayStation Vita, está marcado para dia 22 de fevereiro. Menos no Brasil. O motivo é que aqui será Quarta-Feira de Cinzas. A filial brasileira da Sony resolveu passar o evento para uma semana depois, no dia 29.”

8) “Apple corrigirá erro de apps que copiam endereço e telefone de contatos sem permissão http://migre.me/7WcFf“ (1.374 cliques)

“A Apple será investigada por um subcomitê do Congresso norte-americano em função de aplicativos que conseguiam copiar dados da agenda completa de usuários – nomes, endereços e números de telefone – sem a autorização devida. O Twitter também responderá pelas acusações após a informação de que o app do microblog guardava informações da agenda do usuário por 18 meses após vasculhar à procura de contatos com conta no site.”

9) “Campus Party quase trouxe Zuckerberg e fundadores do Twitter. Ficam para 2013? http://migre.me/7UnPN” (1.206 cliques)

“Embora diga não ter se importado com a falta de grandes nomes, o diretor prevê que o ano que vem contará com ‘gente grande’ na programação. As promessas: Linus Torvald, Bill Gates, Mark Zuckerberg e os fundadores do Twitter.”

10) “Assim como o Twitter, Facebook vai certificar perfis populares http://migre.me/7WUY7” (1.108 cliques)

“A partir desta quinta, 16, o Facebook passará a certificar perfis de pessoas populares, do mesmo modo que o Google+ e o Twitter já vêm fazendo com contas de personalidades. Os usuários do serviço terão a opção de usar um nome alternativo e aparecerão com maior frequência na lista de ‘pessoas para assinar’.”

—-

