A semana do @EstadaoLink - Link - Estadão

Confira a lista dos dez tweets do @EstadaoLink mais populares na semana:

1) “Baixe todo o The Pirate Bay http://migre.me/7SoDy” (3.054 cliques)

“Em breve, o The Pirate Bay vai parar de oferecer torrents. A distribuição de arquivos passará a ocorrer via links magnet. O The Pirate Bay diz que os “magnets são bons o suficiente para usar, e não tão simples de bloquear como os arquivos .torrent”. Além disso, o formato poupa espaço.”

2) “Chuva causa transtorno na Campus Party http://migre.me/7PVID #cpbr5″ (2.987 cliques)

“A forte chuva que caiu em São Paulo na tarde de terça-feira, 7, danificou instalações da Campus Party. Um tecido que servia de divisória entre a Arena e a Expo Show rasgou com a ventania. Com isso, quatro palcos próximos começaram a balançar. Palestrantes que estavam neles saíram às pressas. Os palcos de Música, Astronomia e Robótica ficaram comprometidos. O de Artes Digitais foi o mais afetado, e teve que ser contido com o que sobrou dos tecidos para não cair. Tapumes caíram na Praça de Alimentação e na Zona Expo.”

3) “Participante é expulso da Campus Party. http://migre.me/7QKpw #cpbr5″ (2.406 cliques)

“Um participante da Campus Party foi expulso no primeiro dia por tentar atacar a rede interna do evento, informou a organização nesta terça-feira, 7. A instabilidade da rede na segunda-feira foi creditada à ação do hacker que não teve sua identidade revelada pela Campus.”

4) “Homem é levado preso por roubo de notebooks #cpbr5 http://migre.me/7Ry8E” (2.352 cliques)

“Um homem foi detido na Campus Party na tarde desta quinta-feira, 9, suspeito de roubo de notebooks. Em nota, a organização do evento disse que o homem foi detido ao passar pelo controle de segurança com três notebooks na mochila na saída da arena para a área de exposições aberta ao público. O suspeito foi levado à Delegacia da Polícia Civil.”

5) “Partido Pirata do Brasil ressurge na Campus Party e mira nas eleições de 2014 http://migre.me/7Qqco” (1.823 cliques)

“O Partido Pirata do Brasil (PPBr) finalmente retomou suas atividades após terem abandonado a ideia de se formalizarem a tempo das eleições de 2012. O grupo político sofre um baque depois de junho do ano passado, quando, por votos da maioria, ficou decidido que o Partido deveria passar por uma estruturação interna e definições de programa de governo, que iriam além dos tópicos sobre internet, como liberdade de expressão, sistema de patentes e compartilhamento de conteúdo pela rede.”

6) “Barracas são roubadas e campuseiros protestam na Campus Party. Vídeo: http://migre.me/7Su10 #cpbr5″ (1.377 cliques)

“Campuseiros tiveram objetos de suas barracas roubados e organizaram um protesto por volta das 19h30 desta sexta-feira, 10. A apresentação do gerente de produtos da Rovio, Julien Fourgeaud, foi interrompida e o diretor da Campus Party tomou o microfone buscando acalmar os participantes que carregavam cerca de 10 barracas em direção ao Palco Principal.”

7) “Microsoft lança One Note para Android http://migre.me/7QNYG“(1.306 cliques)

“O conhecido One Note, app de anotações da Microsoft, que faz parte do pacote Office, chegou ao Android Market nesta quarta-feira. O aplicativo, que é gratuito até o limite de 500 anotações, traz algumas funcionalidades interessantes. Entre elas, a possibilidade de sincronizar e acessar as notas online, gratuitamente, no site do Skydrive, da Microsoft, de maneira semelhante a que fazem apps como o Evernote.”

8) “Política de privacidade do Google é contestada nos EUA. http://migre.me/7QTdd“ (1.237 cliques)

“A Electronic Privacy Information Center (EPIC), entidade americana que defende a privacidade na rede entrou com um processo contra a Federal Trade Comission (FTC) dos Estados Unidos em uma tentativa de impedir que o Google coloque em prática sua nova política de privacidade, anunciada no final de janeiro.”

9) “Brasileiros produzem pouco para a Wikipédia http://migre.me/7RFZ7 #cpbr5″ (1.195 cliques)

“O diretor da Wikimedia Foundation, organização que controla a enciclopédia digital Wikipédia, foi um dos palestrantes a subir no palco principal da Campus Party nesta quinta-feira, 9. Kul Wadhwa incentivou o Brasil a produzir mais conteúdo Wikipédia e criticou as propostas de leis antipirataria americanas.”

10) “Programador do Megaupload sai da prisão http://migre.me/7RtYE” (1.179 cliques)

“O chefe de programação do site de downloads Megaupload, o holandês Bram van der Kolk, ganhou liberdade provisória nesta quinta-feira, 9. Ele está preso na Nova Zelândia à espera do julgamento de extradição aos Estados Unidos. As informações são da imprensa local. Van der Kolk, de 29 anos de idade e acionista do Megaupload, teve sua extradição pedida pela Justiça americana por pirataria virtual, crime organizado e lavagem de dinheiro junto ao fundador do site, Kim ‘Dotcom’ Schmitz, e outros cinco executivos.”

