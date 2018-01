A semana do @EstadaoLink - Link - Estadão

Confira a lista dos dez tweets do @EstadaoLink mais populares na semana:

1) “Com medo, sites como 4Shared deletam arquivos e fecham contas http://migre.me/7EgTQ” (6.200 cliques)

“Depois que a polícia federal dos Estados Unidos fechou o site de armazenamento de arquivos Megaupload e prendeu o responsável Kim Dotcom na Nova Zelândia, sites semelhantes estão retirando a opção para compartilhar vídeos, músicas e imagens ali arquivados.”

2) “Anonymous publica lista de links para download de todo o catálogo de discos da Sony http://migre.me/7DZPM” (3.342 cliques)

“Em mais uma ação em resposta ao fechamento do Megaupload, o Anonymous publicou, na madrugada desta segunda-feira, 23, uma lista com links para o download via torrent de toda a discografia da Sony dos últimos onze anos. Alguns filmes produzidos pelo empresa no período também estão disponíveis. A listagem foi publicada acompanhada por uma mensagem dizendo que, apesar do fechamento do site de compartilhamento de arquivos Megaupload, ainda há formas de se baixar conteúdo pela rede”

3) “Facebook migrará todos os usuários para nova timeline http://migre.me/7F21a” (3.292 cliques)

“Em poucas semanas, o Facebook migrará o perfil de todos os seus usuários para a Timeline, novo layout apresentado por Mark Zuckerberg no ano passado. A medida, já esperada, foi anunciada pela rede social nesta terça-feira, 24. O atual formato das páginas deixará de ser usado. A Timeline permite que o usuário destaque uma foto no topo da página e divida posts e fotos de acordo com a data de publicação, em uma linha cronológica situada à direita superior. A ideia é poder organizar melhor os momentos mais importantes da vida, como nascimento, namoro ou casamento — como se fosse um ‘museu do eu online’.”

4) “Paulo Coelho defende pirataria e ataca Sopa http://migre.me/7DYmt” (1.512 cliques)

“O escritor Paulo Coelho atacou o projeto de lei antipirataria Sopa em seu blog. Escrevendo em inglês, o autor argumenta que a pirataria serve como divulgação do trabalho de um artista. Coelho chamou a Sopa de ‘PERIGO REAL’ que pode ‘quebrar a internet’.”

5) “Xbox ’720′ pode ser seis vezes mais poderoso que versão atual http://migre.me/7GO7I” (1.436 cliques)

“Um Xbox com processamento seis vezes mais poderoso que a versão atual. É que se pode esperar do Xbox 720, graças a um chip novo intitulado Oban, em produção desde dezembro de 2011. A informação é do site especializado em games IGN, citando o Fudzilla.”

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

6) “Foxconn recebe isenção fiscal para produzir iPad no Brasil http://migre.me/7FHrk” (1.211 cliques)

“Portaria interministerial publicada nesta quarta-feira, 25, no Diário Oficial da União habilita a Foxconn Indústria de Eletroeletrônicos a receber incentivos fiscais para a fabricação do iPad no Brasil. Embora a portaria não cite diretamente o tablet da Apple, o governo já havia dito que a fabricante tinha interesse em produzi-lo no País. Os incentivos envolvem a isenção dos impostos IPI, PIS e Cofins.”

7) “Apple bate recorde e vende 381 mil iPhones por dia em último trimestre http://migre.me/7FByA“(1.087 cliques)

“A gigante de equipamentos eletrônicos para consumo afirmou nesta terça-feira que sua receita saltou 73%, para US$ 46,33 bilhões, batendo a média das estimativas de analistas de Wall Street, de US$ 38,91 bilhões, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.”

8) “Dono de Megaupload era rei no ‘Modern Warfare’ (do Que Mario?) http://migre.me/7F8fF“ (1.059 cliques)

“Kim Schmitz ou ‘Dotcom’ tinha mansão, carros, uma escopeta, um site de armazenamento de arquivos com cerca de 150 milhões de usuários registrados e era um, como dizer… um baita nerd. A prisão e a multa milionária que o fundador do Megaupload enfrenta atualmente podem ter sido bem ruins para o alemão com residência (e que residência!) na Nova Zelândia. Mas Dotcom perdeu algo a mais: a chance de continuar disputando a liderança no ranking de killers no ‘Call of Duty: Modern Warfare 3′.”

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/qS0NQ3CtKhg" width="570" height="320" wmode="transparent" /]

9) “Angry Birds chega ao Facebook dia 14 http://migre.me/7GIBt” (847 cliques)

“O popular jogo para celular Angry Birds chegará ao Facebook no próximo dia 14 de fevereiro. O anúncio foi feito através do Twitter da fabricante do jogo, a Rovio Mobile. Junto com a mensagem foi compartilhado um vídeo onde pode-se ter uma noção de como será o menu do jogo na nova plataforma. Não é possível ver, porém, como serão implementadas as funções sociais do Facebook na nova versão do jogo.”

10) “Suposto vídeo do Anonymous ameaça derrubar o Facebook http://migre.me/7EiCq” (643 cliques)

“Um vídeo publicado no YouTube por uma conta associada ao Anonymous indica que o grupo hacker-ativista pretende fazer um ataque para derrubar o acesso ao Facebook. A ação, marcada para o sábado, 28, não tem uma razão clara para atacar o Facebook.”

—-

Leia mais:

• A semana passada do @link_estadao

• Outras semanas do @EstadaoLink