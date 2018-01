A semana do @EstadaoLink - Link - Estadão

Confira a lista dos dez tweets do @EstadaoLink mais populares na semana:

1) “Publicidade já aparece na timeline do Facebook http://migre.me/7uJ4B” (896 cliques)

“Anúncios em formato de posts já começam a aparecer na timeline do Facebook, segundo o Read Write Web. Além das mensagens patrocinados que aparecem em uma barra lateral à direita da página inicial, posts publicitários agora identificados como ‘Featured’ ou ‘Em destaque’ aparecerão no meio da timeline (o fluxo central de atualizações).”

2) “A edição impressa do ‘Link’ desta semana. http://migre.me/7sUkm” (788 cliques)

Capa sobre o Sopa e o blecaute de empresas da internet; a CES 2012, entrevista com o porta-voz da feira, e uma análise sobre o tempo dos produtos até chegarem no Brasil; um calendário para se programar em 2012, a coluna Impressão Digital e a “Telobalização”

3) “Sony lança smartphone com a nova marca. #CES2012 http://migre.me/7tQm4” (729 cliques)

“O novo dispositivo móvel Xperia S, apresentado na prévia da Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, é o primeiro smartphone da Sony lançado sob a marca Sony Mobile Communications, a qual passará a denominar todos os telefones celulares da companhia a partir de agora.”

4) “Contra smartphones, câmeras mostram suas armas. #CES2012 http://migre.me/7uC1R” (647 cliques)

“Os fabricantes de máquinas fotográficas trouxeram potentes câmeras profissionais e 3D para a CES. Seu objetivo é competir com os celulares que têm câmeras fotográficas. Programas como “instagram” substituíram o laboratório fotográfico, os cartões de memória são os novos carretéis e as redes sociais como Twitter e Facebook se transformaram nos álbuns de fotos do século XXI.”

5) “Busca do Google é integrada ao Plus. http://migre.me/7tRjj” (637 cliques)

“A integração do mecanismo de busca do Google e a rede social Google+ ficou mais profunda. O algoritmo do Google da empresa foi atualizado para integrar o Google+ à busca e vai indexar conteúdos públicos e privados. Isso significa que perfis, fotos, círculos e posts aparecerão em um resultado customizado para cada usuário do Google.”

6) “Começa o blecaute contra a SOPA http://migre.me/7vFzF” (596 cliques)

“O blecaute começou. Não é nem o Google nem o Facebook, mas é um começo: o Reddit, site de compartilhamento de notícias, ficará fechado por 12 horas na próxima quarta-feira, 18 de janeiro. O Anonymous também preparou uma ação semelhante. A Sopa poderá bloquear domínios de sites supostamente envolvidos com pirataria, além de penalizar anunciantes e proibir serviços de pagamento a negociarem com os infratores. ‘Há poderosas forças tentando censurar a internet’, disse o Reddit em sua justificativa.”

7) “Abusar da internet pode danificar cérebro, diz estudo http://migre.me/7wneK“(573 cliques)

“Um estudo elaborado por pesquisadores da Academia Chinesa de Ciências, cujos resultados foram divulgados nesta sexta-feira, 13, concluiu que o uso excessivo da internet pode causar graves danos cerebrais em adolescentes, comparáveis aos produzidos pelo consumo de cocaína e álcool. A pesquisa, que tomou 17 adolescentes “viciados em internet” como amostra e comparou os resultados com outro grupo que não era, determinou que o uso da rede entre jovens cujo cérebro ainda não se formou completamente pode causar danos na ‘matéria branca’ deste órgão.”

8) “Venda de músicas cresce pela primeira vez desde 2004 (do P2P) http://migre.me/7tUZC ” (544 cliques)

“Não é o fim. Ainda. Segundo o relatório da Nielsen e da Billboard, a venda de álbuns no mundo cresceu pela primeira vez desde 2004. Mais: finalmente a venda de álbuns digitais bateu os álbuns físicos (em total de unidades).”

9) “Buscas que agregam conteúdo do Google+ geram controvérsia http://migre.me/7vFB1” (487 cliques)

“O Google recentemente vinculou páginas e comentários da sua rede social, o Plus, aos resultados de buscas, personalizando-os. A mudança virou assunto e irritou muita gente preocupada com um possível abuso por parte do Google, sugerindo que com a medida a empresa estaria priorizando conteúdos vinculados ao Google+ e rebaixando resultados possivelmente mais relevantes para o usuário.”

10) “Aberta a temporada de criação de domínios http://migre.me/7vtLG” (484 cliques)

“Uma discreta revolução na internet começou nesta quinta-feira, 12. Organizações agora podem começar a se candidatar para incluir e administrar seus próprios domínios na web, ao invés de contar apenas com os velhos .com, .org, .gov e outros.”

