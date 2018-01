A semana do @EstadaoLink - Link - Estadão

Confira a lista dos dez tweets do @EstadaoLink mais populares na semana:

1) “Google e Facebook preparam blackout contra lei antipirataria http://migre.me/7oeJN” (8.520 cliques)

“Sites como Google, Facebook, Twitter e Wikipedia podem interromper suas operações causando uma espécie de ‘blackout’ na internet em protesto à lei antipirataria em discussão no Senado norte-americano conhecida como S.O.P.A, sigla para Stop Online Piracy Act.”

2) “iPhone 4S chega na China por R$ 366 http://migre.me/7psHO” (4.096 cliques)

“A Apple vai lançar a versão mais recente do iPhone na China e em 21 outros países – entre eles Equador, Senegal e Jamaica – em 13 de janeiro, de acordo com o executivo-chefe da companhia, Tim Cook. ‘Com o lançamento na China na próxima semana, o iPhone 4S estará disponível em mais de 90 países’, acrescentou.”

3) “‘Internet não é um direito humano’, diz Vinton Cerf http://migre.me/7qeHq” (1.415 cliques)

“Uma das figuras fundamentais para a construção da internet da maneira como a conhecemos hoje é Vinton Gray Cerf, membro da IEEE e vice-presidente do Google desde 2005. Em um artigo publicado nesta quarta-feira, 4, pelo New York Times, o criador adjunto do padrão TCP/IP se esforçou para deixar um claro uma opinião que tende a aquecer um debate que já circula internacionalmente há algum tempo: a internet não deve ser considerada um direito humano.”

4) “Turista diz ter usado iPad como passaporte para entrar nos EUA http://migre.me/7prsA” (1.234 cliques)

“O canadense Martin Reisch levou ao extremo o novo conceito de identificação digital ao utilizar um iPad como passaporte para entrar nos Estados Unidos, informou nesta quarta-feira, 4, a imprensa canadense.”

5) “O IE6 está perto do seu fim e até a Microsoft está feliz com isso. Você está? http://migre.me/7phw4” (693 cliques)

“O Internet Explorer 6 se encaminha para o seu fim. A Microsoft, responsável pelo navegador, comemorou nesta terça-feira, 3, a queda para menos de 1% na contagem de usuários que usam esta versão do browser nos Estados Unidos. Pelo mundo, o browser é acionado por 7,7% (em dezembro de 2010 eram pouco mais de 13%) dos usuários, a maioria na China, onde mais de 25% da população online ainda usa o IE6.”

6) “Idealizador de ‘The Sims’ cria jogo a partir de dados pessoais reais http://migre.me/7ovMQ” (599 cliques)

“Will Wright, o criador de videogames de sucesso como SimCity, The Sims e Spore, voltou à ativa. Mas dessa vez, em lugar de controlar pessoas virtuais ou criar criaturas espaciais, o protagonista do novo HiveMind é o próprio jogador.”

O magnata Rupert Murdoch abriu conta no Twitter.

7) “iPhone 4S consome duas vezes mais dados http://migre.me/7qTCR“(527 cliques)

“O novo iPhone 4S consome, em média, duas vezes mais dados que o modelo anterior e ainda mais que o tablet iPad, pelo uso crescente de serviços online como o software de voz “Siri”, conforme estudo divulgado nesta sexta-feira.”

8) “Twitter legitimou conta falsa de Wendi Murdoch http://migre.me/7pkQB“(486 cliques)

“O popular site de microblogs Twitter pediu desculpas na terça-feira por confirmar incorretamente uma falsa conta de Wendi Deng, a mulher de Rupert Murdoch, presidente-executivo do conglomerado de mídia News Corp. A falsa conta, @wendi_deng, surgiu no domingo, pouco depois que o magnata da mídia começou a operar sua conta real no Twitter, em 1º de janeiro. Funcionários da News Corp confirmaram que a conta de Murdoch é genuína. Como a conta de Murdoch no Twitter, o serviço de microblogs inicialmente confirmou a de Wendi Deng com a marca azul que identifica contas cuja identidade a companhia verificou.”

9) “Londres terá maior área Wi-Fi gratuita da Europa http://migre.me/7qZpQ” (433 cliques)

“A operadora de telefonia celular O2, filial da Telefônica na Grã-Bretanha e na Irlanda, terá em Londres a maior zona de conexão à internet sem fio (Wi-Fi) gratuita da Europa, informou a companhia nesta sexta-feira, 6. A O2 chegou a um acordo com a prefeitura de Westminster e de Kensington & Chelsea para que milhões de moradores e visitantes desses dois cêntricos bairros da capital britânica possam ter conexão gratuita de seus telefones celulares, computadores portáteis e tablets.”

10) “Google revela nova página de busca http://migre.me/7oyeX” (413 cliques)

“O Google revelou uma das maiores modificações já feitas em sua página inicial de buscas. O novo desenho substituiu a barra preta que horizontalmente no topo da página por uma barra cinza com o logotipo da empresa.”

