A semana do @EstadaoLink - Link - Estadão

1) “Escritora interrompe carreira porque livro bombou mais na internet do que na livraria http://migre.me/7eXYz” (1.004 cliques)

“Lucía Etxebarria, premiada autora espanhola, em um momento de desabafo em seu Facebook deu início a uma extensa discussão. A autora escreveu: ‘Como hoje eu descobri que mais cópias ilegais do meu livro foram baixadas do que cópias legais foram vendidas, estou anunciado oficialmente que não vou publicar livros em um bom tempo’.”

2) “Ironia: propaganda do Internet Explorer no Gmail http://migre.me/7eZae” (933 cliques)

“A briga entre os navegadores Google Chrome e Internet Explorer virou negócio para seus donos — Google e Microsoft, respectivamente. Na noite de terça-feira, 20, a página principal do Gmail exibia o seguinte anúncio:”

3) “Android faz iPhone perder terreno na Europa http://migre.me/7fTH6” (792 cliques)

“O tão esperado lançamento do iPhone 4S ajudou a Apple no que diz respeito a participação de mercado nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha, mas a fabricante está perdendo terreno no restante da Europa, segundo dados da empresa de pesquisas Kantar Worldpanel ComTech divulgados nesta quinta-feira, 22.’Na Grã-Bretanha, nos Estados Unidos e na Austrália, o novo iPhone continua evaporando das prateleiras por causa do Natal. No entanto, essa tendência nem de longe é mundial’, disse o diretor de análise de consumo global, Dominic Sunnebo.”

4) “Facebook concorda em melhorar privacidade http://migre.me/7fP0S” (485 cliques)

“O Facebook concordou em melhorar a política de privacidade para centenas de milhões de usuários após uma investigação de três meses por autoridades irlandesas no escritório internacional da empresa norte-americana em Dublin. O escritório da Irlanda é responsável por gerenciar todos os usuários do site fora dos Estados Unidos e do Canadá.”

5) “Michel Teló e ‘Senna’ estão no topo do iTunes http://migre.me/7gygw” (314 cliques)

“Na segunda-feira, 12, o iTunes chegou ao Brasil vendendo músicas e álbuns de artistas nacionais aos usuários de aparelhos Apple com residência nacional. Artistas como Roberto Carlos, Caetano Veloso, Chico Buarque, Lenine, e Marisa Monte e filmes como Tropa de Elite e o documentário Senna foram contemplados na loja digital.”

6) “Os 10 vídeos mais vistos no YouTube em 2011 http://migre.me/7eeUt” (273 cliques)

O ano do YouTube foi agitado. O site ultrapassou a marca do 1 trilhão de visualizações de vídeo no ano e foi importante canal de distribuição de filmes que mobilizaram os protestos que marcaram a pauta de 2011. Fazendo uma pausa na conversa séria, o site chamou Rebecca Black, a estrela do ano ali dentro, para apresentar a retrospectiva de 2011 e anunciar os dez vídeos que mais foram vistos. Confira a lista completa abaixo, do primeiro ao décimo lugar, começando por Friday:”

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/SmnkYyHQqNs" width="580" height="325" wmode="transparent" /]

7) “Por que excluir um amigo do Facebook (via @radar_tec) http://migre.me/7eaLn“(237 cliques)

“Comentários ofensivos são o principal motivo para remover um amigo do Facebook, segundo pesquisa da NM Incite, do grupo Nielsen McKinsey. Dos 1.865 usuários entrevistados para o estudo, 55% disseram se incomodar com ofensas publicadas no site. Não conhecer bem a pessoa adicionada e tentar vender alguma coisa ao amigo, aparecem, respectivamente, nos segundo e terceiro lugares, com 41% e 39%.”

8) “Filho de Kim Jong-il vira meme http://migre.me/7eaQL“(231 cliques)

“Com a morte de Kim Jong-il, a vaga de líder de Estado da Coreia do Norte deve ser preenchida por seu filho, Kim Jong-un. A televisão estatal norte-coreana, ao anunciar a morte do líder no domingo, anunciou o herdeiro.”

9) “Doodles à venda. Dá para fazer camisetas com os logos do Google http://migre.me/7dtRK” (217 cliques)

“A página de Doodles do Google – aqueles desenhos comemorativos que o Google coloca no lugar do logo para fazer homenagens — mudou. No novo formato, os doodles ficam lado a lado, como em uma galeria, em permanente exposição. Estão expostos todos os doodles desde 1998. E lá mesmo há uma lojinha em que é possível comprar souvenirs, de camisetas a canecas passando por skates e adesivos, com seu doodle favorito. Com preços em real.”

10) “Timeline do Facebook terá publicidade http://migre.me/7fP9X” (193 cliques)

“Confirmado. Posts patrocinados deverão aparecer na sua timeline do Facebook a qualquer momento. A previsão é que não mais de um anúncio apareça na página inicial dos usuários por dia. O novo sistema de propagandas deve começar logo no início de 2012 e deve se alastrar aos poucos durante as primeiras semanas.”

