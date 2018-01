A semana do @EstadaoLink - Link - Estadão

Confira a lista dos dez tweets do @EstadaoLink mais populares na semana:

1) “Quanto custa o iPhone 4S em outros países? (do Homem-Objeto) http://migre.me/77tcu” (2.663 cliques)

“As operadoras brasileiras estão finalmente divulgando os preços do iPhone 4S por aqui. Com lançamento previsto para 16 de dezembro, ele fica entre R$ 1.899 e R$ 2.699 (veja relação completa dos preços aqui). A facada de sempre, claro. Mais dolorida ainda quando se sabe o quanto ele custa em outros países. O jornalista indiano Rajat Agrawal levantou os preços do iPhone 4S 16 GB em vários territórios. Fez isso para mostrar como o aparelho está caro na Índia. Pois, mesmo lá, ele ainda custa cerca de R$ 340 mais barato que no Brasil.”

2) “Pelo preço de iPhone 4S dá para comprar dois iPads dois iPhones 4 ou um Macbook Air http://migre.me/7b6tV” (2.460 cliques)

“O iPhone 4S chegou às lojas brasileiras à meia-noite desta sexta-feira, 16, e foi recebido – como manda a tradição dos aparelhos Apple – por filas enormes e cheias de fãs da marca. O que chamou mais a atenção, no entanto, foram os preços. O novo iPhone chega pelas operadoras por, no mínimo, R$1.899 (modelo pré-pago de 16GB da Tim) até R$2.699 (modelo pré-pago de 64GB da Oi). A Apple também começou a vender o smartphones desbloqueado pela sua loja online. O mais barato sai, surpreendentemente, por R$2.599; e o mais caro por R$3.399, preço equivalente ao de dois iPads de 16GB.”

Clique para saber

3) “iPhone 4S chega nesta sexta no Brasil custando mais que iPad http://migre.me/75IeA” (1.641 cliques)

“As operadoras Oi e TIM divulgaram nesta sexta-feira, 9, os preços do iPhone 4S, que começará a ser vendido pelas lojas na próxima semana. A TIM oferece os modelos de 16GB por R$ 1.899, o de 32 GB por R$ 2.199, e o de 64GB por R$ 2.499. Os valores são os mesmos para clientes de planos pós e pré-pagos. A diferença está nas condições de pagamento. Clientes pós podem dividir em até 12 vezes, enquanto clientes pré, podem parcelar apenas em até três vezes.”

4) “Argentina será o primeiro país da América do Sul a ter internet de 100 gigas http://migre.me/7a6BE” (1.313 cliques)

“A Argentina se tornará o primeiro país sul-americano a contar com conexões de internet a cabo de 100 gigabits por segundo por meio da Cablevisión Argentina, anunciou nesta terça, 13, o fornecedor do serviço, a empresa franco-americana Alcatel-Lucent. ‘A Cablevisión Argentina será o primeiro operador a cabo na América do Sul a utilizar uma avançada rede ótica que oferecerá serviços a uma velocidade de 100 giga por segundo’, informou a Alcatel-Lucent em comunicado.”

5) “Google ganha mais que 28 países pobres juntos http://migre.me/7a9az” (1.110 cliques)

“Pegue a receita total do Google em 2010. Agora, paralelamente, some o PIB dos 28 países mais pobres do mundo – como Timor Leste, Guiné-Bissau, Belize, Butão, Serra Leoa. Acredite, o cofre do site de buscas está mais cheio do que o de todos eles juntos.”

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

6) “Facebook cria serviço por chat contra suicídios http://migre.me/78siJ” (814 cliques)

“O Facebook lançou nesta terça-feira, 13, um serviço que permite que os usuários se conectem instantaneamente com um conselheiro em momentos de crise caso haja desejos suicidas. O serviço, que funciona pelo chat da rede social, é a ferramenta mais recente que o Facebook oferece para melhorar a segurança dos seu mais de 800 milhões de usuários. No começo do ano, o Facebook anunciou mudanças para que os usuários pudessem reportar casos de intimidação, conteúdo ofensivo e perfis falsos.”

7) “Xoom 2: Motorola lança novo tablet no Brasil http://migre.me/79flO” (690 cliques)

“A Motorola anunciou a chegada no Brasil de uma das duas novas edições de seu tablet, intitulada Xoom 2 Media Edition. O aparelho estará disponível para venda a partir do dia 20 de dezembro. Com o lançamento, a empresa espera conquistar uma fatia do disputado mercado de tablets, onde o iPad reina tranquilo e o Samsung Galaxy Tab vem ganhando terreno. Coisa que a primeira geração do Xoom não conseguiu.”

8) “Fabricante do tablet mais barato do mundo pode vir para o Brasil http://migre.me/77B5R“(646 cliques)

“A DataWind, fabricante do tablet apontado como o mais barato do mundo, pode vir para o Brasil a fim de produzir o aparelho fazendo uso dos benefícios das leis de isenção fiscal. A empresa tem fábricas na Índia onde produz, com subsídio do governo, o tablet UbiSlate ou “Aakash”, voltado especialmente para atender estudantes. O modelo mais simples é vendido por 2.500 rupias indianas (cerca de R$87) e o modelo UbiSlate 7, por 2.999 Rs (ou R$105).”

9) “Documentário sobre Steve Jobs, o hippie bilionário (do TV sem TV) http://migre.me/7a7NP“(591 cliques)

“A BBC fez um documentário sobre o co-fundador da Apple Steve Jobs. Aparecem aí gente grande como Steve Wozniak, Stephen Fry e Tim Berners-Lee.”

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/WphgnZI5YQw" width="580" height="325" wmode="transparent" /]

10) “Nasa lança rádio de rock online http://migre.me/78gmN” (557 cliques)

“A Nasa apresentou nesta segunda (12) a “Third Rock”, uma emissora de rádio online que veiculará as últimas novidades do rock, do indie e do alternativo, assim como as descobertas mais recentes da agência espacial americana. ‘A Nasa está buscando constantemente novas e inovadoras formas de captar o interesse do público e inspirar as novas gerações de cientistas e engenheiros’, declarou o diretor-adjunto do escritório de comunicações da agência espacial, David Weaver.”

—-

Leia mais:

• A semana passada do @link_estadao

• Outras semanas do @EstadaoLink