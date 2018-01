A semana do @EstadaoLink - Link - Estadão

Confira a lista dos dez tweets do @EstadaoLink mais populares na semana:

1) “Twitter causa mais danos que cocaína, diz governo chinês: http://migre.me/72Md9 (via @estadao)” (1.962 cliques)

“A China está apertando o cerco contra os usuários de sites de microblogs, similares ao Twitter, no país. Várias pessoas já foram presas por espalharem “rumores” pela internet. Na interpretação do governo chinês, esses “rumores” seriam relatos de protestos, denúncias de escândalos e notícias falsas.”

2) “O Link entrevistou o diretor de produtos do Google responsável pelo Maps, que agora mapeia lugares fechados http://migre.me/6j0wS” (1.162 cliques)

“A nova ferramenta de localização do Google Maps para Android lançada nesta semana pretende levar o serviço de mapeamento do Google a um novo nível. “É o lançamento mais significativo para os produtos de mapas do Android em 2011?, disse em entrevista por telefone ao Link Steve Lee, diretor de produtos da empresa (leia abaixo). O executivo está envolvido no desenvolvimento da nova ferramenta anunciada na terça-feira, 29, que localiza os usuários dentro de lugares fechados como shoppings e aeroportos.”

3) “O que acontece com um tablet se ele cair no chão? (do Homem-Objeto) http://migre.me/71Ptk” (1.052 cliques)

“O pessoal da Square Trade, empresa americana que vende seguros para aparelhos eletrônicos, costuma realizar testes extremos para provar que “as coisas quebram”. Eu já tive curiosidade de saber o que aconteceria com um iPad ou Galaxy Tab se caíssem no chão de uma altura razoável. Os “drop tests” da Square Trade mostram o que aconteceria.”

4) “Na Tim, iPhone 4S terá o mesmo preço para pós e pré-pago http://migre.me/754lR” (985 cliques)

“A Apple anunciou hoje pela sua loja virtual em português que deve começar a vender iPhone (3GS, 4G e o novo 4S, inédito no País) da próxima sexta-feira, 16. Além do anúncio da Apple, a Tim divulgou os preços de venda do 4S em suas lojas.”

5) “Facebook vê crescimento rápido e diz que contratará milhares de novos funcionários http://migre.me/6j5Cv” (714 cliques)

“O Facebook, que está se preparando para lançar ações em bolsa, afirmou que planeja contratar milhares de empregados no próximo ano para acompanhar seu aguardado rápido crescimento. ”Estamos crescendo rapidamente”, afirmou a diretora de operações do Facebook, Sheryl Sandberg, em uma conferência com a imprensa.”

—-

6) “App da Apple facilita leitura no escuro http://migre.me/74Zfb” (666 cliques)

“A Apple atualizou seu aplicativo que dá acesso a livros eletrônicos com funções como a que facilita a leitura no escuro e a que acrescenta um novo design da área de anotações, informou a companhia nessa quarta-feira, 7.”

7) “Facebook pode criar milhares de milionários http://migre.me/74Zk3“(622 cliques)

“Viajar ao espaço ou iniciar uma expedição arqueológica a ruínas maias perdidas normalmente são coisa de romance de aventuras. Mas para os funcionários do Facebook, esses e outros sonhos estão se tornando mais próximos da realidade à medida que o maior serviço mundial de redes sociais se aproxima de uma oferta pública inicial bilionária que pode criar pelo menos mil milionários de uma vez.”

8) “Como viajar no tempo (por @rcruz) http://migre.me/70nnf“(536 cliques)

“Em 1995, a revista The Face pediu ao físico Stephen Hawking uma fórmula para viajar no tempo. O blog Letters of Note publica o fax com a resposta: ‘Obrigado por seu fax recente. Não tenho nenhuma equação para viagem no tempo. Se tivesse, ganharia a Loteria Federal toda semana. S W Hawking’.”

9) “O Twitter mudou de cara. Veja como ficou http://migre.me/74drQ” (516 cliques)

“O Twitter apresentou, nesta quinta-feira, 8, sua nova versão. O site terá um novo design, mais limpo e com várias novas funcionalidades. A principal mudança será que, agora, fotos e vídeos anexados aos tweets ficarão visíveis direto na timeline, como no Facebook.”

10) “Preços de eletrônicos caíram 11% este ano http://migre.me/732qb” (315 cliques)

“Após sucessivas quedas, o setor de equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos registrou um aumento de preços de 0,47% em outubro, de acordo com os dados do Índice de Preços ao Produtor (IPP), divulgado nesta quarta-feira, 7, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No entanto, a atividade registra queda de dois dígitos tanto de janeiro a outubro quanto no acumulado de 12 meses.”

—-

