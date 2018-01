A semana do @EstadaoLink - Link - Estadão

Confira a lista dos dez tweets do @EstadaoLink mais populares na semana:

1) “O futuro do BlackBerry http://migre.me/6gPpU” (2.266 cliques)

“Duas notas de pesquisa distribuídas na manhã de segunda-feira, 28, sobre a Research in Motion apresentam visões fortemente contrastantes sobre a fabricante do BlackBerry. Shaw Wu, analista da Sterne Agee, rebaixou sua recomendação quanto às ações da RIM a ‘neutra’, em lugar de ‘compra’, e disse antecipar que a concorrência intensificada prejudicará as margens da companhia canadense.”

2) “É fogo: iPhone entra em combustão durante voo http://migre.me/6gYdz” (1.753 cliques)

“Um iPhone soltou fumaça durante um voo na Austrália, aparentemente depois de entrar em combustão espontaneamente. Em comunicado, a companhia aérea australiana Regional Express descreveu que o celular entrou “em combustão sozinho”, dizendo que um iPhone de um dos passageiros de repente ficou vermelho e soltou “uma quantidade significativa de fumaça densa” depois de um voo entre a cidade de Lismore e Sidney na sexta-feira, 25.”

3) “iPhone 4S começa a ser vendido no dia 16 http://migre.me/6icps” (1.709 cliques)

“As operadoras de celular brasileiras começam a venda do iPhone 4S em duas semanas. O mais recente modelo do telefone da Apple — à venda nos EUA desde 14 de outubro — estará nas lojas da Tim, Oi, Claro e Vivo a partir da sexta-feira, 16.”

4) “A nova barra de navegação do Google http://migre.me/6hvnw” (1.151 cliques)

“O Google revelou uma mudança na barra superior que começou a acompanhar todos os serviços do Google neste ano. A barra é responsável exatamente por guiar o usuário pelos diversos serviços, adicionar a tão falada ‘camada social’ do Google em todos esses sites e deixar evidente e sempre à mão a ferramenta mais usada da empresa, a busca.”

5) “RT @estadao: Menina canta Roberto Carlos e vira hit na web: http://migre.me/6gaUS” (1.032 cliques)

“Um vídeo caseiro com a pequena Isadora Propodoski Carvalho, cantando ‘Como é Grande Meu Amor por Você’, de Roberto Carlos, virou mania na web. “Fizemos o vídeo para que nossas famílias que moram noutros Estados possam acompanhar o desenvolvimento dela”, contou a mãe, Kênia Propodoski, servidora pública federal.”

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/OAfJEa86c_c" width="560" height="315" wmode="transparent" align="center"/]

6) “Posts em rede social estimulam roubo (via @estadao) http://migre.me/6iGLg” (834 cliques)

“Informações postadas por um menor, de 16 anos, em uma rede social, sobre aquisições de eletrônicos durante uma viagem, estimulou um plano de assalto que aconteceu na última terça-feira, 29, na Barra Funda, zona oeste de São Paulo. Dois suspeitos acabaram morrendo durante uma suposta troca de tiros com policiais da Rota.”

7) “Estudo do olhar: quais são as partes mais vistas de uma página de rede social? http://migre.me/6iEUn“(740 cliques)

“O Mashable usou um serviço de monitoramento de olhar chamado EyeTrackShop para mapear quais áreas das páginas de perfil de diversas redes sociais que são mais vistas pelos usuários. O estudo revelou, por exemplo, queno LinkedIn o nome da profissão chama mais atenção do que a foto do perfil.”

8) “Apple diz que ‘falha’ impede Siri de achar clínicas de aborto http://migre.me/6iIQW“(524 cliques)

“A empresa tecnológica Apple negou nesta quinta-feira, 1, que tenha uma posição oficial em relação ao aborto depois que aumentaram as críticas contra seu assistente virtual Siri para iPhone por sua incapacidade de encontrar clínicas de interrupção da gravidez.”

9) “Privacidade: ‘Facebook cometeu um monte de erros’, confessa Zuckerberg http://migre.me/6gYSA” (371 cliques)

“O mundo inteiro sabe que as políticas de privacidade do Facebook são obscuras. Vão desde práticas como mudar repentinamente as configurações sem avisar os usuários até rastreá-los mesmo fora da rede social. E, agora, os erros foram assumidos por Mark Zuckerberg. Ele disse que o Facebook “cometeu um monte de erros”, em um post em seu blog sobre o acordo.”

10) “Chrome supera Internet Explorer e é o browser mais usado no Brasil http://migre.me/6i5E6” (370 cliques)

“O browser do Google, o Chrome, se tornou o programa mais usado para navegar na internet no Brasil, desbancando o longo reinado do Internet Explorer da Microsoft, de acordo com os dados da empresa de análise de dados StatCounter. A empresa divulgou nesta quinta-feira, 1º, que mundialmente o Chrome se tornou o segundo browser mais usado e ultrapassou o Firefox pela primeira vez.”

